Путин может победить уже в 2022 году – Порошенко

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Новости Украины

НАТО уже в 2022 году должно предоставить Украине план по вступлению в Североатлантический альянс, иначе президент России Владимир Путин одержит победу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы поставил на первое место предоставление и подтверждение чёткой перспективы членства Украины в НАТО. Подтверждение Бухарестского саммита 2008 года, подтверждение, имеет ли Украина перспективу стать членом НАТО. Уже в 2022 году на Мадридском саммите НАТО, Украина должна получить план действий для вступления в НАТО. Если Украина его получит – это будет победа свободного мира, а если не получит – это будет победой Путина», – сказал Порошенко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что шанс на оздоровление отношений России и НАТО всё ещё есть, если в Брюсселе возобладает понимание подлинных, а не мнимых, интересов европейской безопасности.

Кроме того, в Москве отметили, что Россия жестко ответит Западу на любые недружественные шаги, направленные от границ Украины.