Путин не блефует, но Киев продолжает подстрекать Байдена к ядерной войне – Карасёв

Новости Украины

Безумные руководители Украины не осознают, к чему толкают мир, требуя от Запада увеличивать поставки вооружения, не обращая внимания на предупреждения президента РФ Владимира Путина, который, как показали последние события, явно не блефует.

Об этом в эфире видеоблога украинского тележурналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Либо мы (США – ред.) отвечаем на эскалационную доминацию Путина по поводу возможности применения в военной доктрине ядерного оружия. Для чего это Путин делает? Понятно, что не для использования ядерного оружия тактического, тем более стратегического на конкретном театре военных действий в Украине, а для того, чтобы устрашить, в первую очередь, США и Британию. Чтобы они, приняв всерьёз возможность применения ядерных боеголовок, как оружия устрашения, ограничили своё участие в войне на стороне Украины. Или более того, чтобы начался постепенный процесс деэскалации. Или то, как было в Сирии где, опять-таки, высокие ставки в сирийской кампании со стороны России привели к тому, что были налажены каналы прямой коммуникации по военной линии между Генштабом РФ и начальником объединённого комитета штабов Милли (тогда, правда, был не Милли) и Израиля. И был включён так называемый сирийский деконфликтинг», – сказал Карасёв.

При этом, по его словам, Байден занимает взвешенную позицию касательно перспективы ядерного противостояния, несмотря на провокационные заявления Зеленского о превентивном ударе и болтовню министра обороны Резникова о том, что у России все боеголовки давно проржавели.

«Сейчас у Байдена выбор – либо принять выбор эскалационный, а к этому его мы (Украина – ред.) подталкиваем. Заявление Зеленского и раннее Дуды, президента Польши. Либо уже остановиться и начинать первые робкие шаги по нерасширению военной, военно-технической, военно-операционной и информационной помощи Украине, и постепенно выходить на конец года либо на заморозку конфликта, либо на какое-то промежуточное компромиссное решение. То, что Путин не блефует – это тоже показатель, что надо к этому отнестись серьёзно. Если несерьёзно, то, значит, будем и дальше участвовать в повышении ставок, помогать Украине новыми видами вооружений. А если что – так мы можем применить тоже тактическое ядерное оружие. Но Байден сказал – нельзя применить тактическое ядерное оружие в одноразовом сигнальном варианте, потому что обязательно за применением тактического ядерного оружия на конкретном участке театра военных действий это повлечёт бумеранг усиления, увеличения тактического ядерного оружия. А потом любая страна, когда увидит, что на тактическое ядерное оружие надо отвечать более сильным поражением, то тогда встанет вопрос о стратегических наступательных вооружениях – это о межконтинентальных баллистических ракетах, которые достают Америку – Нью-Йорк, Атлантическое побережье. Вряд ли они обрадуются заявлениям нашего руководства об упреждающем ударе. Там Зеленский говорил не о ядерном, а об упреждающем, но тем не менее. И вряд ли поддержат заявление Резникова (Министр бороны Украины – ред.), что не надо бояться российского ядерного потенциала, там он уже весь истлел, прогнил и так далее. Что тоже показатель: мы пытаемся убедить, что это блеф, что нет там никаких нормальных ядерных вооружённых сил, поэтому – вы, наши западные друзья, не бойтесь и продолжайте дальше помогать нам», – рассказал Карасёв.