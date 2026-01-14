Путин не остановит войну: нефтепродукты спокойно и масштабно продаются через Балтику – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия без особых проблем продает свои нефтепродукты, перевозя их на подсанкционных танкерах, в том числе, по Балтике. Это говорит о том, что денег на продолжение СВО у России хватит надолго, если такие поставки не прервать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма экономист, занимающийся темой морских перевозок, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.