Путин не виновен. Украинский суд вынес неожиданный приговор по убийству Вороненкова

Новости Украины

Шевченковский районный суд Киева в четверг приговорил к 12 годам заключения с конфискацией пособника в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был застрелен в центре украинской столицы в 2017 году.

Осужденный подвозил исполнителя на место совершения преступления, а потом уничтожил авто как вещественное доказательство. Он также признан виновным в незаконном хранении оружия, сообщила прокуратура Киева.

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Приговор получил член экстремистской группировки «Правый сектор» Ярослав Тарасенко из города Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщило местное издание «Наш Павлоград».

Тарасенко был соучастником киллера Павла Паршова (экс-боевик нацбата «Донбасс», уроженец Севастополя), который стрелял в экс-депутата Госдумы возле гостиницы «Премьер-палас». Паршов был ранен его охранником и скончался в больнице, а затем похоронен в Павлограде.

Вердикт суда является крайне неудобным для украинской верхушки. Дело в том, что с первых минут убийства Вороненкова руководство силовых органов Украины настаивало, что ликвидация экс-депутата Думы осуществлена чуть ли не по прямому заказу Владимира Путина и ФСБ. Однако в итоге киллерами оказались «украинские патриоты».

Украинские силовики серьезно дискредитированы, признает журналистка киевского прозападного издания «Новое время» Ирина Ромалийская. Она напоминает историю появления Вороненкова на Украине и его гибели:

«В 2017 году в Украину из России сбежал экс-депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков. И очень быстро получил украинское гражданство. А параллельно дал показания по делу о госизмене Виктора Януковича. Показания эти были пустыми с точки зрения юриспруденции, но весьма удобными для политиков. В России Вороненков был личностью одиозной, был фигурантом нескольких уголовных дел, публично поддерживал оккупацию и аннексию Крыма, радовался, что «на карте появилось новое государство Новороссия», воровал диссертации… Женат был на оперной певице, депутатке от «Единой России» Марии Максаковой. И вот, несмотря на все это, в Украине он вдруг стал едва ли не героем. Петр Порошенко ему даже быстро дал гражданство. А сам Вороненков рассказывал, как любит Украину и осуждает Россию. Ага.

И вот в марте 2017 Денис Вороненков был расстрелян киллером. Охранник Вороненкова застрелил самого киллера.

Украинские правоохранители и некоторые политики тогда говорили о «руке Кремля», «политическом убийстве» и т.д. Следствие довольно быстро закончили, дело отправили в суд. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил: заказчиком убийства является ФСБ и бывший муж Максаковой криминальный авторитет Владимир Тюрин… Мария Максакова всячески эту версию поддерживала. А потом – отказалась от нее. И знаете что? Суд тоже подозрение Тюрину отменил. Потому что оказалось у следствия нет никаких других весомых доказательств, кроме «вдова так думает»…

Дело о заказчиках этого убийства выведено в отдельное производство и, подозреваю, будет успешно похоронено. А «рука Кремля» и заявления целого генпрокурора будет в очередной раз обесценено», – сокрушается Ромалийская.

Юрист Татьяна Монтян считает, что Ярослав Тарасенко получил обычное наказание за такое преступление – он оказался никому не нужен, даже бывшим «побратимам».

«Эти люди никому не нужны, они уже вышли в тираж и никому не интересны. Заступиться за них некому, тем более, что с делом всё понятно, и спорить не о чем. Дело затягивалось, его тянули-тянули и, наконец, дотянули. Вынесен обычный приговор, дали обычный срок для такого преступления. Конечно, у нас люди «петляют» и не от таких делишек. Но, судя по всему, обвиняемый оказался никому не нужен. Никто за него не вписался, я никакие «побратимы» на суд не наезжали и поэтому он совершенно спокойно отъехал на тот срок, на которые обычно отъезжают за такие дела», – сказала Монтян в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта напомнил, что украинские власти ничего не сделали для безопасности убитого депутата, хотя утверждали, что он является важным свидетелем.

«Я помню, как официальные власти носились с Вороненковым, рассказывая всей стране о том, что это главный свидетель обвинения режима Януковича, что он должен был дать какие-то показания, сказать какие-то такие слова, после которых просто всё перевернётся. Но при этом Украина абсолютно позорно и примитивно не обеспечила даже безопасность. Во всём мире с подобных свидетелей сдувают пылинки, для них создаётся усиленный режим безопасности. Такого свидетеля надёжно скрывают, не может быть такого, чтобы он просто пошёл куда-то гулять, захотел пройтись по улицам. В случае с Вороненковым ничего подобного не было сделано. Среди бела дня, в сопровождение одного не очень профессионального охранника он шёл по улице и был застрелен, к тому же, застрелен малопрофессионально – к нему просто подошёл киллер и просто расстрелял его. Охраннику надо отдать должное – несмотря на свой испуг, он сумел ранить преступника.

Я также прекрасно помню, что, когда тот был ещё жив, его госпитализировали, и при этом абсолютно абсурдно заявляли о том, что его уже нет в живых. Специалисты тогда были крайне поражены этому и возмущались, потому что тогда в интересах следствия можно было скрыть факт смерти киллера. То есть всё дело Вороненкова – сплошная глупость. Всё было подчинено привычному политическому ангажементу. И сразу же публичные лица начали говорить о том, что это «рука Кремля», «нога Кремля» или ещё какая-то там часть Кремля. Позже под эти заявление стали подтягивать версию сведения каких-то личных счетов, начали говорить о существовании заказа со стороны криминального авторитета из России. Хотя все знали, что исполнитель был из добробатов, он был связан с радикальными течениями. Но эта сторона дела даже не рассматривалась в плане поиска возможной версии. И вот эта наша традиционная болезнь, когда в любом преступлении начинают искать политический контекст и руку Москвы, полностью деформирует любое расследование и снижает его качество в силу подчинённости каким-то политическим интересам. В этом смысле ситуация с Вороненковым очень показательна. Также на всё этом фоне себя совершенно ничтожно пиарил беглый депутат Пономарёв, на которого в этот момент в России было заведено уголовное дело за конкретные уголовные преступления, связанные с хищениями и так далее. Тем не менее, он тоже преподносил себя жертвой политической тирании.

У Путина не то что к беглому депутату, у него и к правительству Украины никаких вопросов нет. Было понятно, что такой мелкой сошкой как Вороненков президент России заниматься не будет. То, что депутата Вороненкова убили в Киеве – на 99% проблема Киева. Что касается суда над одним из членов «Правого сектора», то мы все видим, что это сила уже давно утратила свой вес. Я уверен, что за этим преступлением стоит чей-то заказ. Понятно, что в отношение Вороненкова были какие-то достаточно серьезные личные мотивы, он «смылся» из России, имея внушительный кейс злоупотреблений, связанных с недвижимостью. Тем не менее, это версия не была вскрыта никаким образом. Следствие просто не сумело вскрыть истинную причину», – сказал Сергей Шабовта «ПолитНавигатору».

Журналист Руслан Коцаба, в свое время пострадавший за призывы прекратить войну на Донбассе, считает, что дело Вороненкова приоткрывает малую часть преступлений бывший участников АТО, которые ранее замалчивались в угоду политической конъюнктуре.

«Сейчас много всплывает фактов, когда АТО-шников или добробатовцев использовали в заказных убийствах. Это не только убийство Вороненкова, но также смерть 3-летнего ребенка – сына бизнесмена Соболева. Бывшие АТО-шники фигурируют в деле Бузины и деле Шеремета, смерти Екатерины Гандзюк в Херсоне. Заказные убийства или увечья, которые наносятся лидерам общественного мнения, журналистам, инакомыслящим людям – зачастую совершаются теми, кто имеет фронтовой опыт и, как я думаю, завербованы спецслужбами. Это большая проблема, что спецслужбы вместо того, чтобы контролировать людей, склонных к насилию, нелегальному оружию, – они им дают указания, как наносить увечья или убивать. Я считаю, что большинство из этих преступлений не будут раскрыты. Буквально накануне мы видели, как президент Зеленский вручал орден моему земляку Коцюбайло, командиру роты «Правого сектора» – антиконституционной организации, которая не имеет права на существование. Получается, что президент соучастник незаконной фабулы», – сказал Коцаба «ПолитНавигатору».