Выборы
30.04.2019
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Путин обыграл всех – Касьянов

Президент Российской Федерации Владимир Путин вчистую переиграл всю украинскую государственную идеологию.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-боевик «Автомайдана», волонтер ВСУ Юрий Касьянов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо признать, что Путин вчистую обыграл не только Владимира Александровича с его мощной идеей выдавать украинские паспорта россиянам, но и всю нашу государственную ура-патриотическую пам-па-рам идеологию. Как оказалось, никакой идеологии и нет. Есть “один народ”. Есть Путин – миротворец и отец родной, с которым надо договориться. И есть простой обмен украинских паспортов на российские и наоборот – до полной нашей с вами ассимиляции…

И по свободе нашей с демократией Путин прошёлся красиво – будьте добры, говорит, Михаила Саакашвили назад в Украину и в украинское гражданство вернуть. Несправедливо с ними поступили!.. И ведь возразить нечего – сами эту несправедливость скушали, не подавились. И войну войной не назвали. И политическую нацию не создали, а так – побаловались примитивным национализмом с факелами, флагами и вышиванками.

Теперь надо что-то с этим делать. И с Саакашвили надо что-то делать. И с войной, и с гражданами оккупированных территорий, и с нашей идеологией и политической ориентацией. И с Порошенко надо что-то делать. И с самим Путиным. Отсидеться в кустах уже не получится», – резюмирует Касьянов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть