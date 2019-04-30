Путин обыграл всех – Касьянов

30.04.2019

Президент Российской Федерации Владимир Путин вчистую переиграл всю украинскую государственную идеологию.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-боевик «Автомайдана», волонтер ВСУ Юрий Касьянов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо признать, что Путин вчистую обыграл не только Владимира Александровича с его мощной идеей выдавать украинские паспорта россиянам, но и всю нашу государственную ура-патриотическую пам-па-рам идеологию. Как оказалось, никакой идеологии и нет. Есть “один народ”. Есть Путин – миротворец и отец родной, с которым надо договориться. И есть простой обмен украинских паспортов на российские и наоборот – до полной нашей с вами ассимиляции…

И по свободе нашей с демократией Путин прошёлся красиво – будьте добры, говорит, Михаила Саакашвили назад в Украину и в украинское гражданство вернуть. Несправедливо с ними поступили!.. И ведь возразить нечего – сами эту несправедливость скушали, не подавились. И войну войной не назвали. И политическую нацию не создали, а так – побаловались примитивным национализмом с факелами, флагами и вышиванками.

Теперь надо что-то с этим делать. И с Саакашвили надо что-то делать. И с войной, и с гражданами оккупированных территорий, и с нашей идеологией и политической ориентацией. И с Порошенко надо что-то делать. И с самим Путиным. Отсидеться в кустах уже не получится», – резюмирует Касьянов.