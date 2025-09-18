Путин отклонил предложение «стареющего Миронова» по СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин выступил против введения квоты на присутствие в органах власти ветеранов СВО. Такое предложение на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России высказал глава «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Привлекательная вещь. Это так же, как квота для женщин в некоторых странах есть. В парламенте должно быть столько-то женщин. Квота инвалидов, и так далее. Вроде бы благородно и побудительный мотив хороший. Единственное, чего я боюсь, чтоб это не превратилось в формализм. Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому другому привлекать людей во власть, а по личным деловым качествам», – сказал Путин.

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков объяснил, в чем могут быть опасения президента:

«Номенклатура скажет спасибо стареющему Сергею Миронову. Именно он, как оказалась, предложил квоты во власть для участников СВО и, увы, уже плохо просчитывает возможные шаги номенклатуры. А они просто начнут отсекать участников СВО. Правильно Владимир Владимирович почуял в этом опасность. И тут не просто формализмом пахнет. Ведь эти ребята квоту легко перевернут. Они из «не менее» – сделают «не более».

К описанному Лысаковым сценарию можно добавить еще один, когда квоты ветеранов во власти могут занять партийные функционеры и депутаты, которые несколько месяцев формально числились в воюющих частях как мобилизованные и получили статус ветеранов СВО.