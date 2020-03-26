Путин принудит украинских толстосумов признать Крым российским

26.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Указ Владимира Путина о запрете иностранцам покупать землю в Крыму не будет касаться граждан Украины, которые ранее оформили свое имущество на полуострове в соответствии с законами России, тем самым, признав воссоединение полуострова с РФ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее словам, собственникам, оформившим право на землю по российскому законодательству, нечего бояться.

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«Совершенно очевидно, что люди, которые даже имеют гражданство Украины, но в российском законодательном пространстве, в соответствии с нашими законами, учитывая, что Крым и Севастополь являются неотъемлемыми частями Российской Федерации, подтвердили свое право иметь здесь земельные участки, – то это право будет за ними сохраняться.

Если же они не оформили все документы, то они обязательно должны это сделать. Если они считают, что какие-то их права нарушены, пусть обращаются в суд, и он рассмотрит их претензии. Я думаю, у всех есть в правовом поле законное право защищать свое право на землю.

Так что инсинуации по этому поводу – они беспочвенны», – подчеркнула Алтабаева, комментируя протесты фейкового «представительства президента Украины в АРК» против нововведений в Крыму.

Напомним, что количество «отказников» от российских документов в Крыму снизилось с около 3000 человек в 2014 году до примерно 500 человек в настоящее время.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг сокрытия послом в Канаде экс-депутатом парламента Андреем Шевченко 4,7 млн российских рублей, полученных за продажу в Крыму принадлежавшей ему земли.

Шевченко, бывший ведущий «5 канала» Петра Порошенко, позиционирующий себя как непримиримый украинский националист, при совершении сделки подписал документы, где Крым был указан как часть РФ.

«Фигурант заключил на территории Крыма сделку продажи земли на российском нотариальном бланке с указанием «Российская Федерация, республика Крым» и совершил по ней платежи в российский бюджет», – обращал внимание юрист Андрей Портнов, инициировавший судебное разбирательство против Шевченко.