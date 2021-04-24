«Путин распорядился парализовать работу украинских портов» – «ЗН»

24.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Недавно президент РФ Владимир Путин провел совещание, где обсуждалось, как экономическими средствами добить Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Отмечается, что принято решение установить экономическую блокаду украинских портов, что должно ухудшить экономическую и социально-политическую ситуацию в украинской части Азово-Черноморского бассейна. При этом автор напоминает, что в этом регионе сильны пророссийские настроения.

Издание пишет, что подтвердить информацию о совещании из альтернативного источника не удалось, но признает, что идея блокады украинских морских портов вполне осуществима. А эксперт Центра оборонных стратегий, бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко говорит, что Россия уже создала условия для реализации подобного сценария.

В публикации указывается, что после вхождения Крыма в состав России для беспрепятственного гражданского судоходства в украинские порты на черноморском побережье осталась лишь 27-мильная морская полоса, которая контролируется специально развернутыми российскими военными подразделениями с соответствующим вооружением и средствами наблюдения.

«В этих условиях блокадные действия РФ в указанном районе не требуют значительного наращивания сил. Для контроля достаточно двух кораблей. Для блокады понадобится чуть больше. Но угроза может быть реализована в любое удобное для Кремля время. И блокада будет иметь серьезные последствия для внешней торговли Украины и ее экономики. При этом во время блокадных действий могут использоваться скрытые методы вооруженной борьбы. В частности, применение мин и подводных диверсионных сил и средств», — сказал Рыженко.

Также отмечается, что россияне могут формально даже не нарушить международное морское право, закрывая для судоходства участок международных вод, поскольку Конвенция по охране человеческой жизни на море определяет ситуации, при которых можно ограничить проход – например, в случае повреждения огней, туманных сигналов и буев, обеспечивающих плавание по основным судоходным путям; дрейфующих мин; проведения военно-морских учений или подводных работ; установки морских сооружений на судоходных путях или вблизи них и так далее.

Другие же маршруты в украинские порты являются более дорогостоящими и опасными.

«Заблокировать же украинские порты Бердянск и Мариуполь в Приазовье для России еще проще. Единственный морской путь к ним из мирового океана проходит через Керченский пролив. А чтобы усилить военно-экономическое давление на украинское Приазовье россиянам даже не нужно закрывать пролив для прохода торговых кораблей. Достаточно создавать искусственные простои при прохождении суден по Керчь-Еникальскому каналу, что приведет к существенному удорожанию фрахтинга», – говорится в статье.

Также утверждается, что в последнее время время ожидания судов, направляющихся в украинские порты, намного превышает время ожидания судов, идущих в российские порты Азовского моря.

«Подобные действия России стали одной из основных причин падения перевалки грузов в мариупольском и бердянском портах. При этом грузооборот российских портов этого региона вырос. В общем Москва постепенно превращает Азовское море в свое внутреннее озеро», – резюмирует «ЗН».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинские эксперты жаловались, что российские пограничники парализовали работу портов в Бердянске и Мариуполе.

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