Красная линия Путина прошла через Керченский пролив

23.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на отвод войск границ, о котором вчера сообщил министр обороны РФ, военная подготовка на российских полигонах продолжится.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный эксперт полковник Шамиль Гареев.

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По его словам, практически все проверочные учения в Российской армии, в том числе и в Крыму, завершаются.

«Но не факт, что ратная жизнь на военных полигонах замрет. Чуть больше месяца остается до начала летней боевой учебы (она стартует 1 июня). И все лето будет идти подготовка к Стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Запад-2021», в которых части и соединения ЮВО, как ожидается, примут самое активное участие», – убежден эксперт.

Он полагает, что в этой военной активности ЮВО, которая будет демонстрироваться и в Крыму, и в Азово-Черноморской акватории, есть и геополитический подтекст, связанный с блокировкой с 24 апреля до октября Керченского пролива для прохода иностранных военных и государственных судов.

«Тут, видимо, и прочерчена российским руководством та красная линия, о которой 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию», – резюмировал Гареев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Москва приняла решение отвести дополнительные войска, ранее переброшенные к границам Украины.