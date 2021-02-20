Путин сделал Зеленскому предупреждение устами Безлера – политолог-либерал

20.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне электорального провала начинает нагнетать антироссийскую истерию, в то время как со стороны Москвы уже стали появляться намёки «в жанре Путина» на то, что это может плохо закончиться.

Видя обострение антироссийской риторики со стороны украинского президента, Кремль посылает ему сигналы в виде мемуаров полевого командира Игоря Безлера, посетовавшего, что не убил комика во время гастролей «95 квартала» в ДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Об этом на YouTube-канале «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Обострение антироссийской риторики Зеленского связано во многом с его неудачами в политике. Это вообще свойственно многим лидерам компенсировать внутренние неудачи за счет внешних обострений. Мы видим здесь причинно-следственную связь, причем прямую. И атака на Медведчука началась не случайно именно сейчас», – сказал эксперт

По его словам, информация о том, что Зелеснкий весной 2014 года гастролировал на Донбассе, рассказывал о российско-украинской дружбе и обещал «шатать» нынешний киевский режим, появилась именно сейчас не случайно.

«Выступление Безлера – это любимый жанр Владимира Владимировича Путина, который всегда в таких случаях намекает: ребята, у меня на вас компромата до фига. Его просто до чёрта, и если я его еще не опубликовал это, потому что я очень добрый, и вы не заставляли своими действиями меня публиковать», – объяснил Белковский.