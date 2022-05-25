Вслед за ЛДНР Путин выводит Запорожье и Херсон за скобки переговоров с Украиной

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Новости Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вносятся дополнения в указ главы государства от апреля 2019 года, в котором в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ разрешалось лицам, постоянно проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что значительная часть территории Запорожской и Херсонской областей находятся под контролем Российской Федерации. В этих регионах действует военно-гражданские администрации, сформированные из перешедших на сторону России граждан.

В свою очередь московский политолог Евгений Минченко считает, что после подписания указа шансов на мир с Украиной все меньше.

«Видимо, на данный момент регионы, обеспечивающие сухопутный коридор в Крым, выводятся за рамки переговоров с Украиной. Как будет дальше – зависит от хода военных действий. Шансов на полноценный мирный договор всё меньше. Наиболее вероятный сценарий – «38 параллель», перемирие и заморозка конфликта с неизбежной разморозкой через какое-то время», – считает эксперт.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий говорил, что около 70% жителей Херсонской, Запорожской, а также части Николаевской областей хотят получить российские паспорта.