Путин ждет коридор для нападения – украинский политик

08.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В случае положительного исхода голосования по изменениям в Конституцию РФ сразу же после референдума Россия начнет эскалацию против Украины

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Украина сейчас стягивает войска [в Донбасс]? Это не просто так, это не учения. У нас есть глубокое опасение в том, что РФ после проведения референдума пойдёт на эскалацию конфликта в Украине. Почему после, а не до? Если будет воля на то людей России в том, что вы обнулите сроки своему президенту, ему будет коридор в 16 лет – в принципе, можно начинать действовать решительно», – заявил Белов.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине также ждут нападения РФ и со стороны Крыма. Так, лидер запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров начал сеять панику, что Путин готовит бросок в Херсонскую область до Новой Каховки, а командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал об усилении украинских войск в южных регионах страны.