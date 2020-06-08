08.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Изменения в Конституцию, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Путин ждет коридор для нападения – украинский политик


В случае положительного исхода голосования по изменениям в Конституцию РФ сразу же после референдума Россия начнет эскалацию против Украины

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Почему Украина сейчас стягивает войска [в Донбасс]? Это не просто так, это не учения. У нас есть глубокое опасение в том, что РФ после проведения референдума пойдёт на эскалацию конфликта в Украине. Почему после, а не до? Если будет воля на то людей России в том, что вы обнулите сроки своему президенту, ему будет коридор в 16 лет – в принципе, можно начинать действовать решительно», – заявил Белов.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине также ждут нападения РФ и со стороны Крыма. Так, лидер запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров начал сеять панику, что Путин готовит бросок в Херсонскую область до Новой Каховки, а командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал об усилении украинских войск в южных регионах страны.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com