Путина и Эрдогана ожидает жесткий разговор – турки говорят о семи «красных линиях»

05.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Сегодняшние переговоры между президентами России и Турции по ситуации в Сирии будут крайне непростыми.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Очевидно, что разговор будет жестким- прогнозирует издание. – Попытки Турции давить на Россию через Европу и США вызывают недовольство Москвы. Европейцев Анкара шантажирует, открыв свою границу с ЕС для турецких беженцев, а Вашингтон и сам заинтересован в укреплении связей с Анкарой, чтобы разорвать ее союз с Москвой и Тегераном», – отмечается в публикации.

При этом, продолжает газета, в Москве не раз подчеркивали, что готовы говорить с турецкими партнерами только в двустороннем формате.

«И Турция, и Россия поддерживают мир в Идлибе. Однако турецкий народ испытывает сильный гнев в связи с гибелью своих солдат», — в свою очередь сказал изданию профессор стамбульского университета Едитепе Месут Хаккы Джашин. По его словам, турецкий народ «был унижен поддержкой Россией режима Асада», а неспособность Москвы «обуздать режим» привела к серьезной трещине в двусторонних отношениях.

Кроме того, турецкий эксперт говорит, что для Анкары есть семь «красных линий», за которые Турция не намерена отступать: обеспечение немедленного прекращения огня в Идлибе, отвод сирийских войск за границы зоны деэскалации, оговоренные в Сочи, и в целом соблюдение Сочинского соглашения, прекращение убийств мирных жителей, отказ от выдавливания сирийских беженцев в Турцию, «полный контроль Путиным Асада» и начало неотложной работы России и Турции «по перестройке Сирии при поддержке ООН».

Джашин считает, что продолжение конфликта между Москвой и Анкарой может привести к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в мире. При этом он заявил, что Турция стремится сохранить стратегическое партнерство с Россией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в сирийской провинции Идлиб, где в результате авиаудара погибли десятки турецких военнослужащих, серьезно обострилась ситуация.

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