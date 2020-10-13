Путину доложили о стабилизации межнац отношений в РФ: Лишь бы статистику не испортил Карабах

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

96% населения России за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87% – не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.

Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил сегодня руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У многих в памяти ещё такие резонансные события и конфликты на межэтнической почве: и Кондопога, и Бирюлёво, и события на Манежной площади, и события в Ростовской области в городе Сальске – с человеческими жертвами, с большим количеством пострадавших. Но на сегодняшний момент я могу доложить, что ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная», – цитирует Баринова официальный сайт Кремля.

«И еще одна очень важная цифра, очень важный показатель – это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране. Этот показатель сейчас находится на уровне 91 %, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований», – добавил Баринов.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Елена Панина предупреждала, что пятая колонна либералов постарается в условиях войны на Кавказе стравить азербайджанцев, армян и русских. В России проживает около 2 млн азербайджанцев, большей частью в Москве.

В июле после вооруженного конфликта на границе Товушской области Армении и Товузского района Азербайджана в Москве начались нападения толп азербайджанцев на армян.

«Около торгового центра Ереван – плаза в Москве дежурит ОМОН по «карабахскому» плану и правильно делает», – комментирует ситуацию политолог Марат Баширов.