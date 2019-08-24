Пьяные украинские связисты сожгли дорогую американскую аппаратуру

24.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Пьяные украинские военнослужащие устроили пожар на складе средств связи в Донбассе, было уничтожено большое количество оборудования, среди которого – дорогостоящие американская радиостанция и станция контрбатарейной борьбы.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, в 36-й бригаде ВСУ 21 августа связисты 501-го батальона в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в расположении подразделения.

«Возгорание в казарме было потушено, но огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который полностью сгорел. В докладе в штаб «ООС» морпехами было озвучено, что в ходе пожара уничтожено около 20 км полевого кабеля различной емкости, 6 телефонных аппаратов ТА-57, 4 радиостанции Р-105 и полевой коммутатор П-193», – сообщил Даниил Безсонов.

По его словам, согласно докладу начальника связи батальона, на данном складе также находилась станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, оставленная там на временное хранение, и радиостанция Harris FALCON III, поставленная ранее из США в Украину, но вышедшая из строя и подготовленная для отправки на ремонт.

«После пожара остатков от них обнаружить не удалось. В настоящее время командование батальона не придаёт огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование», – добавил представитель оборонного ведомства.

Отметим, что в июне сообщалось о пропаже аналогичной американской станции контрбатарейной борьбы в другой бригаде ВСУ.

Также ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в результате пожара, возникшего в здании передового пункта управления одной из бригад ВСУ, дислоцирующейся в Донбассе, был уничтожен радар станции артиллерийской разведки американского производства.