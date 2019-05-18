Пьяные ВСУшники заехали на собственное минное поле

18.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Двое ВСУшников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, получили ранения в результате подрыва на своём минном поле.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«16 мая во время передвижения автомобиля ВАЗ «Нива», принадлежавшего 10-й горно-штурмовой бригаде, произошел его подрыв на своем же минном поле в районе населенного пункта Причепиловка. В результате подрыва двое украинских оккупантов получили ранения различной степени тяжести», – сообщил Иван Филипоненко.

Он также добавил, что в лечебном учреждении населенного пункта Крымское, куда доставили раненых, констатировали, что оба военнослужащих имели сильное алкогольное опьянение.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее автомобиль ВСУ, гружёный боеприпасами к запрещённому Минскими соглашениями 122-мм артиллерийскому орудию, подорвался на установленной своими же военными мине. Также известны случаи подрыва у линии соприкосновения на собственной взрывчатке украинских диверсантов.