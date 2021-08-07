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07.08.2021, Москва, Александр Ростовцев
 
Авторская колонка, Выборы, Дзен, Политика, Польша, Прибалтика, Провокации, Россия, США, Украина
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Пятьдесят оттенков грязного. Как США готовятся к российским парламентским выборам

Новости УкраиныВзяв внешнеполитическую паузу после победы на президентских выборах, администрация Байдена нашла способ, как ужесточить...

Взяв внешнеполитическую паузу после победы на президентских выборах, администрация Байдена нашла способ, как ужесточить санкции в отношении России и вывести их на новый виток.

Было решено использовать ситуацию накануне парламентских выборов в РФ осенью текущего года. Создан штаб с целью координировать работу по шельмованию избирательного процесса и осуждению «демократической международной общественностью» результатов избирательной кампании. Администрация Байдена определённо готова пожертвовать двухсторонними отношениями ради укрепления позиций своих агентов влияния в России. Похоже, что США действуют на опережение и рассматривают предстоящие российские парламентские выборы как полигон для обкатки собственных президентских выборов 2024 года, которые обещают быть ещё более непростыми, чем политическая гонка 2020 года.

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На роль главных исполнителей американской провокации были подписаны «Фонд борьбы с коррупцией» Навального и фонд «Открытая Россия» олигарха Ходорковского. По задумке штаба демократов, в который входят, в числе прочих, представители Совета нацбезопасности США и Пентагона, поводом для раздувания политического конфликта станет выдвижение заранее непроходных кандидатов от этих двух грантоедских лавочек. Отстранение их от предвыборной гонки вызовет истошный визг международной либеральной общественности и будет однозначно расценена как «произвол властей».

Главными инструментами Запада должны были выступать структуры из сетки Навального и Ходорковского

Предполагалось, что структуры Навального и Ходорковского начнут тщательно фиксировать жалобы в специальный блокнотик для передачи их в «палату мер и весов» – Конгресс США и управляющие структуры Евросоюза. Записи из «книги жалоб» и лягут в основу кампании по дискредитации и травле российских выборов, которую развернут демократические СМИ.

Собственно, процесс уже пошёл. На днях Центризбирком России вступил в конфликт с ОБСЕ, предложив урезать число их наблюдателей на избирательных участках с 500 до 60 (50 от ОБСЕ плюс 10 от ПАСЕ) с учётом пандемической ситуации. В ОБСЕ на это предложение отреагировали весьма резко, обвинив Центризбирком РФ в «нарушении стандартов БДИПЧ» (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека – подотчетная исполнительная структура организации).



Фокус в том, что никаких «стандартов БДИПЧ» в природе не существует и ОБСЕ обычно посылает на выборы (в США, Казахстан и даже Туркмению) достаточно скромное количество надзирателей – от 30 до 60. Правда, в последние годы наблюдать за выборами в России высаживается целая орава сотрудников ОБСЕ. К примеру, для контроля голосований во время думских выборов 2016 года в Россию понаехало 474 наблюдателя: 94 от ПАСЕ и 380 от БДИПЧ. На этот раз в ОБСЕ обиделись и заняли позицию «всё или ничего», напрямую связав количество наблюдателей с честным проведением парламентских выборов.

В общем, в итоге в сентябре 2021 года ни один дармоед из ОБСЕ на думские выборы не приедет, что уже неплохо, поскольку перед ними, по-видимому, изначально поставлена задача скомпрометировать результаты.

«Объективность» ОБСЕ давно известна по работе наблюдателей миссии в зоне боевых действий на Донбассе

Представители США, бдительно держащие руку на пульсе российского предвыборного процесса, уже выступили с заявлением, выразив разочарование отказом ПАСЕ. При этом, представители администрации Байдена дали понять, что именно от их благословения зависит легитимность будущего состава Госдумы, на что им было отвечено из Совфеда: «в ваших благословениях не нуждаемся».

Впрочем, у коллективного Запада, помимо ОБСЕ, имеется немало других агентов влияния, которых «Вашингтонский обком» постарается привлечь для вмешательства в российские выборы.

В частности, значительная роль отводится НКО/НПО, развёрнутым в Прибалтике, Польше, Грузии и Украине. На них возложена задача наблюдателей за «подтасовками» и организация шума в СМИ. Администрация Байдена, судя по всему, назначила Польшу центром антироссийского движа, откуда будет происходить давление на колеблющиеся европейские государства через русскую диаспору и прочие «цветы эмиграции».



Предполагается, что координацию будет осуществлять специально созданный «Штаб протестных действий», тесно связанный с ФБК Навального, финансируемый Конгрессом США. Активистами Ходорковского – Навального запланированы «стихийные» акции протестов у российских дипмиссий, включая масштабный «общеславянский митинг».

Разработана и соответствующая информационная поддержка, в процессе которой «демократические СМИ» на всех углах начнут завывать о нарушениях на выборах 2021 года, включая пугалку «а теперь представьте себе кошмар 2024 года».

Наблюдатели считают, что не следует преуменьшать угрозу разжигания конфликтов вокруг границ России и в потенциально кризисных регионах (Кавказ, Крым, Белоруссия, Украина, Приднестровье, Казахстан, Карелия) в рамках стратегии «нанесения тысячи порезов».

Страны ЕС (главным образом, Прибалтика и Восточная Европа) при поддержке США уже начали вести планомерную кампанию по дискредитации выборов в Госдуму с целью последующего объявления об их несостоятельности. Практически по белорусскому сценарию.

Очередной удар по интересам России может быть нанесён и в самой Белоруссии, всё ещё находящейся в уязвимом положении. Первые раскаты грома уже слышны в политических скандалах на Олимпиаде в Токио.

Если из-за пресловутой «многовекторности» Минска интеграционные процессы затянутся, и не будут подписаны более серьезные документы, в Белоруссии возможно повторение прошлогоднего майданного пандемониума. И второй удар белорусская политическая система может не выдержать.

Российские власти тоже не сидят, сложа руки, – в последнее время в России пресечена или серьёзно ограничена деятельность десятков западных НКО, включая все медиапроекты Ходорковского и навальнистов, а также заблокированы наиболее упоротые медиаресурсы, призывающие граждан России к смене государственного строя на «более прозападный».

Следует отметить, что политическая активность, переходящая в экстремизм, теперь уже не ограничивается штрафами, но также чревата уголовными делами с реальными сроками заключения, что хорошо видно на примере Навального, бывшего главаря «Открытой России» Пивоварова и некоторых других либеральных деятелей на гранте.

Но это не значит, что уже можно почивать на лаврах и спокойно дожидаться начала выборов. До сих пор не прикрыты грантоедские лавочки «Московский центр Карнеги», ушедший в резкий антироссийский крен сразу после президентских выборов 2012 года и генератор фальшаков BAZA.io, легально распространяющая чернуху через российские соцсети ВК и «Одноклассники».

Не дремлют и структуры Ходорковского, специально под выборы активировав в России две «закладки» – движения «Мастерская блогеров» и «Школа местного самоуправления».

Их главная цель вроде бы выглядит благородной — дать возможность пробиться к власти новым лицам, расширить спектр политических взглядов внутри системы. Однако новоявленные «общественные движения» курируются из-за рубежа структурами Ходорковского, а их состав полностью укомплектован навальнятами, прошедшими школу уличных беспорядков. В настоящее время с ними проводятся вебинары и другие занятия по образцу майданных выступлений в Киеве американскими политтехнологами.

Поэтому усилия по наведению порядка с агентами влияния Запада полностью оправданы. Разве что действовать следует еще более решительно и устраивать регулярную прополку худой травы на российском политическом поле.

 

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