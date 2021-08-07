Пятьдесят оттенков грязного. Как США готовятся к российским парламентским выборам

07.08.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Взяв внешнеполитическую паузу после победы на президентских выборах, администрация Байдена нашла способ, как ужесточить санкции в отношении России и вывести их на новый виток.

Было решено использовать ситуацию накануне парламентских выборов в РФ осенью текущего года. Создан штаб с целью координировать работу по шельмованию избирательного процесса и осуждению «демократической международной общественностью» результатов избирательной кампании. Администрация Байдена определённо готова пожертвовать двухсторонними отношениями ради укрепления позиций своих агентов влияния в России. Похоже, что США действуют на опережение и рассматривают предстоящие российские парламентские выборы как полигон для обкатки собственных президентских выборов 2024 года, которые обещают быть ещё более непростыми, чем политическая гонка 2020 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

На роль главных исполнителей американской провокации были подписаны «Фонд борьбы с коррупцией» Навального и фонд «Открытая Россия» олигарха Ходорковского. По задумке штаба демократов, в который входят, в числе прочих, представители Совета нацбезопасности США и Пентагона, поводом для раздувания политического конфликта станет выдвижение заранее непроходных кандидатов от этих двух грантоедских лавочек. Отстранение их от предвыборной гонки вызовет истошный визг международной либеральной общественности и будет однозначно расценена как «произвол властей».

Главными инструментами Запада должны были выступать структуры из сетки Навального и Ходорковского

Предполагалось, что структуры Навального и Ходорковского начнут тщательно фиксировать жалобы в специальный блокнотик для передачи их в «палату мер и весов» – Конгресс США и управляющие структуры Евросоюза. Записи из «книги жалоб» и лягут в основу кампании по дискредитации и травле российских выборов, которую развернут демократические СМИ.

Собственно, процесс уже пошёл. На днях Центризбирком России вступил в конфликт с ОБСЕ, предложив урезать число их наблюдателей на избирательных участках с 500 до 60 (50 от ОБСЕ плюс 10 от ПАСЕ) с учётом пандемической ситуации. В ОБСЕ на это предложение отреагировали весьма резко, обвинив Центризбирком РФ в «нарушении стандартов БДИПЧ» (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека – подотчетная исполнительная структура организации).

Фокус в том, что никаких «стандартов БДИПЧ» в природе не существует и ОБСЕ обычно посылает на выборы (в США, Казахстан и даже Туркмению) достаточно скромное количество надзирателей – от 30 до 60. Правда, в последние годы наблюдать за выборами в России высаживается целая орава сотрудников ОБСЕ. К примеру, для контроля голосований во время думских выборов 2016 года в Россию понаехало 474 наблюдателя: 94 от ПАСЕ и 380 от БДИПЧ. На этот раз в ОБСЕ обиделись и заняли позицию «всё или ничего», напрямую связав количество наблюдателей с честным проведением парламентских выборов.

В общем, в итоге в сентябре 2021 года ни один дармоед из ОБСЕ на думские выборы не приедет, что уже неплохо, поскольку перед ними, по-видимому, изначально поставлена задача скомпрометировать результаты.

«Объективность» ОБСЕ давно известна по работе наблюдателей миссии в зоне боевых действий на Донбассе

Представители США, бдительно держащие руку на пульсе российского предвыборного процесса, уже выступили с заявлением, выразив разочарование отказом ПАСЕ. При этом, представители администрации Байдена дали понять, что именно от их благословения зависит легитимность будущего состава Госдумы, на что им было отвечено из Совфеда: «в ваших благословениях не нуждаемся».

Впрочем, у коллективного Запада, помимо ОБСЕ, имеется немало других агентов влияния, которых «Вашингтонский обком» постарается привлечь для вмешательства в российские выборы.

В частности, значительная роль отводится НКО/НПО, развёрнутым в Прибалтике, Польше, Грузии и Украине. На них возложена задача наблюдателей за «подтасовками» и организация шума в СМИ. Администрация Байдена, судя по всему, назначила Польшу центром антироссийского движа, откуда будет происходить давление на колеблющиеся европейские государства через русскую диаспору и прочие «цветы эмиграции».

Предполагается, что координацию будет осуществлять специально созданный «Штаб протестных действий», тесно связанный с ФБК Навального, финансируемый Конгрессом США. Активистами Ходорковского – Навального запланированы «стихийные» акции протестов у российских дипмиссий, включая масштабный «общеславянский митинг».

Разработана и соответствующая информационная поддержка, в процессе которой «демократические СМИ» на всех углах начнут завывать о нарушениях на выборах 2021 года, включая пугалку «а теперь представьте себе кошмар 2024 года».

Наблюдатели считают, что не следует преуменьшать угрозу разжигания конфликтов вокруг границ России и в потенциально кризисных регионах (Кавказ, Крым, Белоруссия, Украина, Приднестровье, Казахстан, Карелия) в рамках стратегии «нанесения тысячи порезов».

Страны ЕС (главным образом, Прибалтика и Восточная Европа) при поддержке США уже начали вести планомерную кампанию по дискредитации выборов в Госдуму с целью последующего объявления об их несостоятельности. Практически по белорусскому сценарию.

Очередной удар по интересам России может быть нанесён и в самой Белоруссии, всё ещё находящейся в уязвимом положении. Первые раскаты грома уже слышны в политических скандалах на Олимпиаде в Токио.

Если из-за пресловутой «многовекторности» Минска интеграционные процессы затянутся, и не будут подписаны более серьезные документы, в Белоруссии возможно повторение прошлогоднего майданного пандемониума. И второй удар белорусская политическая система может не выдержать.

Российские власти тоже не сидят, сложа руки, – в последнее время в России пресечена или серьёзно ограничена деятельность десятков западных НКО, включая все медиапроекты Ходорковского и навальнистов, а также заблокированы наиболее упоротые медиаресурсы, призывающие граждан России к смене государственного строя на «более прозападный».

Следует отметить, что политическая активность, переходящая в экстремизм, теперь уже не ограничивается штрафами, но также чревата уголовными делами с реальными сроками заключения, что хорошо видно на примере Навального, бывшего главаря «Открытой России» Пивоварова и некоторых других либеральных деятелей на гранте.

Но это не значит, что уже можно почивать на лаврах и спокойно дожидаться начала выборов. До сих пор не прикрыты грантоедские лавочки «Московский центр Карнеги», ушедший в резкий антироссийский крен сразу после президентских выборов 2012 года и генератор фальшаков BAZA.io, легально распространяющая чернуху через российские соцсети ВК и «Одноклассники».

Не дремлют и структуры Ходорковского, специально под выборы активировав в России две «закладки» – движения «Мастерская блогеров» и «Школа местного самоуправления».

Их главная цель вроде бы выглядит благородной — дать возможность пробиться к власти новым лицам, расширить спектр политических взглядов внутри системы. Однако новоявленные «общественные движения» курируются из-за рубежа структурами Ходорковского, а их состав полностью укомплектован навальнятами, прошедшими школу уличных беспорядков. В настоящее время с ними проводятся вебинары и другие занятия по образцу майданных выступлений в Киеве американскими политтехнологами.

Поэтому усилия по наведению порядка с агентами влияния Запада полностью оправданы. Разве что действовать следует еще более решительно и устраивать регулярную прополку худой травы на российском политическом поле.