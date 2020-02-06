Рада голосует за продажу земли под крики и драки

06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада начала рассматривать поправки к законопроекту о свободном обращении земель сельскохозяйственного назначения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После длительных пререканий, двух внеочередных перерывов, драк и «обезьяньих прыжков», украинский парламент начал рассмотрение более чем пяти тысяч поправок к законопроекту №2178-10, подразумевающему снятие моратория на рынок земли.

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Во время одного из перерывов глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь.

«Говорили, что это важное голосование. Сегодня мы заходим в рынок земли. Это – партийная программа, наше обещание освободить от крепостного права 7 млн украинцев, владеющих своей землей. И об этом мы говорили. У нас есть голоса, достаточно. Больше 226. Будем работать всю ночь. Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать», – сказал парламентарий журналистам после заседания фракции.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник выразил мнение, что закон попытаются принять этой ночью.

«До боли привычная, но, тем не менее, действенная политтехнология – депутатов будут брать измором», – прокомментировал он заявление Арахамии в своём Telegram-канале.

Однако, по мнению киевского обозревателя Александра Зубченко, план Владимира Зеленского и его команды быстро принять этот закон, воспользовавшись монобольшинством, провалился из-за колоссального количества поправок к этому закону.

«Диспозиция следующая: план зелени с наскоку продавить закон о приватизации земли провалился. Сыграл свою роль и круп Тимошенко, которым леди выбила спикера из президиума. Зашли в длительную процедуру рассмотрения пяти тысяч правок. До апреля не примут. За это время может хрен знает сколько всего случится», – написал эксперт в соцсети.

В свою очередь, блогер Денис Гороховский в своём Telegram-канале сообщил, что «протолкнуть» законопроект Зе-команде не помогла даже крупная взятка, предложенная «оппозиции».

«По слухам, депутатам не из монобольшинства за сегодняшнее голосование за «землю» предлагают до 135 тысяч долларов за голос. Я представляю какой гешефт кто-то сорвет, если проголосуют, если готов тратить такие деньги на сбор голосов», – написал он.

Напомним, в связи с рассмотрением этого закона под стенами Верховной рады вновь начались протесты националистов.