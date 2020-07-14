Рада легализовала распил остатков Украины на металлолом

14.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О детенизации рынка металлолома», который позволит безнаказанно разворовывать и продавать за бесценок остатки украинской инфраструктуры и производства.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С резкой критикой документа выступил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Анатолий Бурмич.

«Это очень интересный закон. Когда-то в 2000 году меня назначили заместителем начальником управления СБУ в Кировограде, и я ехал на работу, то въезжая в город я увидел столбы без электрических проводов, без канализационных люков, вытащили телефонный кабель и оставили без связи микрорайон 70 тысяч человек.

Так вот, сегодняшний законопроект, который предлагается принять, намного хуже, чем тот закон, который существовал в 2000 году в сфере изготовления металлолома. В чем заключаются эти все негативные моменты? Это в первую очередь то, что сегодня закон предлагает отменить разделение металлолома на бытовой и промышленный.

Сегодня дядька может прийти, притащить на плечах станок с завода и сдать, и его никто не спросит где он его взял. Более того, этому дядьке дадут деньги. Если сегодняшнее законодательство требует его идентифицировать путем пересчета денег на его счет, и мы знаем, кто это сдавал, чтобы определить, кто его украл. Сегодня это отменяется – бери, тяни и получай деньги.

Ни местные администрации, ни правоохранительные органы не могут идентифицировать тех, кто заготавливает металлолом. Не имеется никаких к ним требований ни про оборудование, ни про площадь, ни про что. Этот закон, уважаемые граждане Украины, очень соприкасается с законом, который сегодня мы, ваши слуги, приняли – законом про азартные игры. Дядя украдет станок или же вытянет кабель, получит билет и пойдет его проигрывать для того, чтобы потом чем-то пополнять карманы бюджета, а на самом деле, будет финансировать грабителей Украины.

И не только в этом беда. Будут грабить всё, что имеется (не только люки, провода, ограждения на кладбищах), будет вырезаться и наша промышленность. Все то, что сегодня стоит и не работает по каким-либо причинам, будет просто украдено, вырезано. И будут пустые площадки. Это такой закон, который обеспечивает наш путь в Европу, который будет улучшать жизнь украинского народа.

Я считаю, что этот закон уничтожает Украину, уничтожает наше будущее, укрепляет криминалитет, увеличивает коррупцию, и он антинародный. Вы, слуги, положите еще одну копейку в свои проценты и поддержку народа за то, что вы приняли такой закон. И скоро может так получиться, что «слуга народа» – это будет ругательное слово», – возмутился Бурмич.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 237 парламентариев из 376 присутствующих, документ был принят во втором чтении и в целом. Почти единогласно поддержали партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».

Отметим, ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявлял о протестах в Херсоне против уничтожения некогда знаменитого завода карданных валов, оборудование которого новые собственники режут на металл.

Также напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что в Киеве массово воруют и сдают на металлолом счётчики учета тепловой энергии.