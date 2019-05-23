Рада настроена на срыв досрочных выборов

23.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Саботаж украинским парламентом принятия нового избирательного закона, проект которого внес президент Владимир Зеленский, показывает, что депутаты пытаются избежать досрочных выборов.

К такому выводу приходят опрошенные «Московским комсомольцем» киевские политические эксперты.

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Так, политолог Алексей Якубин отметил, что значительная часть депутатов от Блока Петра Порошенко и «Народного фронта» являются мажоритарщиками и рассматривали отмену смешанной системы как удар по себе, тем более что эти депутаты уже не первый год «подкармливают» округа.

«Мне кажется, что за срывом голосования стоит и попытка парламента сделать одну из публичных подножек новому президенту, как это было с выбором даты его инаугурации», – полагает Якубин.

В свою очередь глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что на первый взгляд выглядит то, что против законопроекта выступили «Радикальная партия» и большая часть «Народного фронта», которым на руку снижение проходного барьера.

«Думаю, они настроены на срыв досрочных выборов вообще. Зеленский в любом случае от всей этой истории выигрывает, если, конечно, выборы в итоге состоятся. Сейчас Верховная рада выступает сопротивляющейся новому президенту, и на этой эмоциональной волне «Слуга народа» может компенсировать недостаток мажоритарщиков. Они могут получить даже больше, чем при новом компромиссном избирательном законе», – полагает Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховная рада устроила демарш, не поддержав внесенный президентом Зеленским законопроект об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до пяти до трех процентов.

Кроме того, в Раде уже не хотят распускаться и объявляют Зеленского узурпатором.