В Раде не хотят распускаться и объявляют Зеленского узурпатором

22.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Группа депутатов Верховной рады планирует оспорить в Конституционном суде решение нового украинского президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил спикер Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера у нас состоялись консультации глав фракций с президентом Украины Зеленским. Около пяти раз я спрашивал президента Украины, на каком основании он планирует подписать указ о роспуске парламента. Я услышал только один ответ, что он считает, что коалиции не существует уже два года. Я еще раз перечитал полномочия президента Украины, которые написаны в Конституции. Я не нашел среди его полномочий полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции… Мы находимся в конституционном процессе формирования коалиции.

Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции. Поэтому с этой секунды я буду действовать исключительно в рамках законодательных полномочий. По моему глубокому убеждению, указ президента – это не только неуважение к Конституции, но и заведение страны в конституционный кризис. Я понимаю, что указ президента, я, как глава Верховной Рады, не могу остановить, может только суд. Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу народных депутатов Украины», – заявил спикер.

Его поддержал также глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, сравнив Зеленского с экс-президентом Януковичем.

«То, что сегодня происходит в Украине, это демонстрация перед всем миром и народом, что президент, который два дня назад клялся в верности Конституции, топчется по ней ногами. Неконституционные решения президента привели к конституционному кризису в воюющей стране, которые угрожает благополучию каждой украинской семьи. Президент Зеленский действует как Янукович, когда тот в 2010 году, выиграв выборы, через продажных судей Конституционного суда изменил Конституцию.

Президент Зеленский и его команда сегодня, пользуясь своим временным рейтингом, практически пытаются захватить и узурпировать власть в стране. С момента уничтожения Конституции Зеленский – узурпатор. Парализованные его рейтингов правоохранительные органы бездействуют и проявляют полное безразличие», – заявил Ляшко.