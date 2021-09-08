Рада негодует: выборы в Госдуму пройдут на «территории Украины»

08.09.2021 16:31 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял постановление об обращении к международному сообществу в связи с «незаконной» подготовкой выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил скандальный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, который и является его автором.

«Проголосовать за это необходимо именно сейчас, до выборов в Государственную дуру, вернее, Государственную Думу РФ. Потому что эти выборы россияне хотят провести не только на своей территории, что является их правом, хотя выборами это назвать сложно – это просто брутальное нарушение всех норм демократии и назначение боярской думы при царе Путине. Но это их внутреннее дело.

Но они хотят это сделать и на украинской территории. На территории украинского Крыма, привлекая украинских граждан Крыма и Донбасса. Речь о том, что сотням тысяч граждан Украины российская власть раздаёт паспорта РФ . И сейчас хочет привлечь им к выборам, чтобы они голосовали…

Более того, всё это делают, когда они уничтожают людей в Крыму, когда активистов меджлиса просто уничтожают за их участие в «Крымской платформе» и за поддержку Украины. В таких условиях мы должны сказать «нет» – то, что делает Россия, это не выборы, а Государственная Дума нелегитимна», – сказал он.

В свою очередь, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко подчеркнул, что целью постановления является осуждение «противоправных действий» РФ относительно подготовки проведения выборов в Крыму и Донбассе.

«Эти действия нарушают основные нормы международного права. Проведение выборов в Госдуму РФ на временно территории Украины делает невозможным признание их результатов», – пояснил Мережко.

Кроме того, член депутатской группы «Доверие» Павел Бакунец выразил уверенность, что данное постановление является ещё одним шагом к «победе» над Россией.

«Призываю весь зал поддержать это постановление и постоянно, на всех площадках, заявлять международному сообществу, что мы боремся, и скоро получим победу в борьбе с агрессором», – добавил депутат.

После чего в ходе голосования проект постановления поддержали 318 парламентариев из 346 присутствующих. Примечательно, что ни один из находящихся в зале депутатов, даже из так называемых «пророссийских» оппозиционеров, не проголосовал против этого документа.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на выборах в Госдуму России будут голосовать даже жители подконтрольного Киеву Донбасса.