Рада упразднила независимость Украины на утро после Дня «незалежности»

26.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Одобренный сегодня Верховной радой законопроект №0063, предполагающий передачу Западу целого ряда сфер на Украине взамен на новый кредит, – фактически ставит украинское государство на колени перед требованиями чиновников из Брюсселя.

Об этом в эфире телеканала «NewOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, такая дымовая завеса – мы повышаем до 5 тысяч гривен минимальную зарплату и одновременно вправляем мозги депутатам, чтобы они проголосовали за меморандум с ЕС.

Так в этом меморандуме повышение платежек, которые граждане должны были заплатить за коммунальные услуги, за газ, например, увеличены. Вот, даже эти увеличения на 277 гривен не хватит, чтобы заплатить людям за увеличение коммунальных расходов. Поэтому, это одна форма цинизма.

Вторая – заключается в том, что там же, в этом законе, который был проголосован, есть реализация требований Европейского Союза. Они сказали, если не сделаете, не решите, тогда мы не дадим эти несчастные, меньше чем 1,3 миллиарда евро.

Они потребовали, чтобы иностранцы и не только, но иностранцы прежде всего, в наблюдательных советах украинских государственных предприятий не имели ограничений по зарплате.

Сегодня некоторые из них получают по полмиллиона гривен в месяц, некоторые и больше. В смысле, получали до тех пор, пока не было ограничения в связи с коронавирусом. Но сейчас депутаты проголосовали за снятие этих ограничений, и теперь эти люди будут получать по 25-35 тысяч долларов в месяц. Это полный цинизм», – заявил Погребинский.

Он подчеркнул, что у него нет ни единого сомнения в том, что президент Зеленский подпишет этот закон, поскольку он же его и вносил. Взамен Киев получит смехотворный первый транш кредита.

«И для чего? Для того, чтобы получить 600 миллионов евро! Ну, курам на смех, понимаете? Эти деньги не могут существенным образом облегчить ситуацию с украинской экономикой и социалкой. Я так думаю, что оставшиеся 600 миллионов мы не только не получим, мы даже не собираемся, поскольку выполнить эти требования почти невозможно. Но сам факт вот этого унижения…

Там целый ряд пунктов – это пункты, заставляющие украинскую власть, украинское государство, встать на колени перед требованиями чиновников из Брюсселя.

Можно цитировать бесконечно этот потрясающий документ, который подписывает приговор. И вот это главный цинизм: на следующий день, после празднования Дня независимости, депутаты, достаточно убедительным большинством голосуют за закон, который упраздняет эту независимость и существенно усиливает внешнее управление над Украиной», – добавил политолог.