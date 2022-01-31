Радость депутата Рады: В НАТО пообещали продолжить расширение на Украину!

Представители НАТО пообещали Киеву, что Североатлантический альянс не пойдёт на уступки России и продолжит расширение на территорию Украины.

Об этом в ходе согласительного совета украинского парламента заявил глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, депутат Рады Егор Чернев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ездили делегацией в Брюссель, и слышали абсолютно чёткие заверения и стран-членов Альянса, и самого Альянса касательно неуступчивости ультиматумам РФ и о нашем дальнейшем движении в НАТО.

Действительно, мы должны сделать очень много домашней работы внутри страны. Но наши партнёры вместе с нами, нам помогают, и будут стоять на позиции открытых дверей в НАТО для Украины», – с воодушевлением отметил он.