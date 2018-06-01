01.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Ракетчики ДНР отомстили за комбрига Мамая

Появилось видео с эксклюзивными кадрами боевого применения ракетных войск тактического назначения армии ДНР по позициям ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Ролик у себя в телеграмм-канале «WarGonzo» опубликовал военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации от наших источников, огнём из РСЗО «Чебурашка» и других орудий РВТН полностью уничтожена огневая позиция, откуда вёлся гранатомётный обстрел бойцов «Пятнашки», в результате которого погиб командир подразделения Олег Мамиев, больше известный под позывным «Мамай», – пишет Пегов.

Ранее «ПолитНавигатор» передавал о том, что в интернете появилось видео ответки ВС ДНР за комбрига «Мамая».