01.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Ракетчики ДНР отомстили за комбрига Мамая


Появилось видео с эксклюзивными кадрами боевого применения ракетных войск тактического назначения армии ДНР по позициям ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Ролик у себя в телеграмм-канале «WarGonzo» опубликовал военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации от наших источников, огнём из РСЗО «Чебурашка» и других орудий РВТН полностью уничтожена огневая позиция, откуда вёлся гранатомётный обстрел бойцов «Пятнашки», в результате которого погиб командир подразделения Олег Мамиев, больше известный под позывным «Мамай», – пишет Пегов.

Ранее «ПолитНавигатор» передавал о том, что в интернете появилось видео ответки ВС ДНР за комбрига «Мамая».

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