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Ракетчики ДНР отомстили за комбрига Мамая
Появилось видео с эксклюзивными кадрами боевого применения ракетных войск тактического назначения армии ДНР по позициям ВСУ в районе авдеевской промзоны.
Ролик у себя в телеграмм-канале «WarGonzo» опубликовал военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По информации от наших источников, огнём из РСЗО «Чебурашка» и других орудий РВТН полностью уничтожена огневая позиция, откуда вёлся гранатомётный обстрел бойцов «Пятнашки», в результате которого погиб командир подразделения Олег Мамиев, больше известный под позывным «Мамай», – пишет Пегов.
Ранее «ПолитНавигатор» передавал о том, что в интернете появилось видео ответки ВС ДНР за комбрига «Мамая».
Метки: конфликт в Донбассе, ракетные войска ДНР, Семен Пегов
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