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19.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Фото - Денис Григорюк
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Донбасс, Сюжет дня, Украина

В Донецке прощаются с легендарным комбатом Мамаем


Сегодня в столице ДНР проходит церемония прощания с командиром интернациональной бригады «Пятнашка», погибшим в ходе обстрела со стороны ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что под обстрел вместе с Мамаем попала и съёмочная группа ВГТРК, один из журналистов которой получил ранения.

Траурная церемония проходит в стенах «Донбасс-оперы», где установлен гроб с телом комбата.

Проститься с погибшим пришёл глава ДНР Александр Захарченко, его боевые товарищи, друзья, а также жители Республики.

О том, каким был комбат, рассказал его боевой товарищ, Герой ДНР Ахра Авидзба («Абхаз»).

«Олег был достойным воином, примером для подражания. Мы дружим семьями, поэтому могу сказать, что он был любящим отцом, успел даже стать дедушкой. 16 мая его сыну исполнился год, но 17-го он всё равно был с ребятами на позициях», – рассказал он.

По словам «Абхаза», Олег Мамиев изначально проявлял незаурядный военный талант. Это и стало главной причиной его назначения командиром легендарной «Пятнашки».

«Мы понимали, что нужен «стержень», который соберёт вокруг себя шахтёров, добровольцев и остальную разностороннюю публику, которая служит в нашем подразделении. И сделали вывод, что это будет делать Олег. Он с честью справился с этой задачей», – заявил Абхаз.

Церемония прощания продлится до 13.00. После этого пройдёт отпевание, и тело Олега Мамиева отправят на Родину в Северную Осетию, где похоронят.

Как сообщал «ПолитНавигатора», в СММ ОБСЕ заявили, что не собираются расследовать обстрел, в результате которого погиб Мамиев.

 

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