Отряд кораблей США покинул Черное море: Американцы проигнорировали предостережения Кремля

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Черное море покинул отряд кораблей ВМС США, чьи совместные с Грузией, Болгарией, Румынией и Украиной учения ранее Минобороны РФ назвало провокационными и расценило как освоение возможного театра боевых действий.

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«Американские корабли выполнили требования доктрины Монтрё, которая ограничивает пребывание 21-м днем, они Черное море и покинули. Они отработали все, что планировали. Для нас это тоже была тренировка по слежению за такими целями, по снятию информации нашими средствами наблюдения и разведки, поэтому все стороны остались «при своих».

Для нас было понятно, что любой заход корабля такого класса, фактически плавающего штаба – это всегда характеристика статуса учений. В данном случае это были крупные морские штабные учения, которые задействовали силы НАТО в регионе. Этот американский штабной корабль обеспечивает связь со всеми структурами НАТО на этом направлении, в том числе и в средиземноморском бассейне. Поэтому да, это были серьезные учения, которые отличались от предыдущих, но нельзя их назвать экстраординарными. Но это были учения, которые в классе стоят более высоко, чем обычные заходы», – заявил «ПолитНавигатору» военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Капитан I ранга в запасе, военный эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев отмечает, что после ухода американского отряда из Черного моря следует ожидать появления новых сил США.

«Ушли одни американские корабли, а на замену им могут зайти другие или вернуться через короткое время эти же. Вполне можно предположить, что военно-морская активность коллективного Запада во главе с США не снизится.

Несмотря на заявления Москвы, Кремля вплоть до самого верха, американцы не прислушивались к тем рекомендациям, которые звучали из уст президента и так далее. Они отработали в полном объеме свою программу, находились в разных частях Черного моря, что доказывает освоение ими не просто как района мореплавания, а как театра военных действий, ибо везде, где бы они ни находились, решали учебно-боевые задачи со своими партнерами.

Тут вывод однозначный – США, военно-морские силы стран НАТО продолжают освоение нашего региона в плановом режиме, целенаправленно, используя различные силы и средства, в том числе авиацию. А то, что некоторые эксперты скептически говорят о том, что возможности боевые не очень большие у этой группировки, мол, корабль управления беззащитный, а в ударном варианте только эсминец «Портер» использовался, я бы не согласился, ибо это основа сил, которые вполне могут наращиваться. На таких кораблях идет отработка в полном объеме самых различных вариантов развития событий», – заявил Горбачев.