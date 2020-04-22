Рано радовались: Нефтяное пике больно бьет по Украине

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

Позитивный эффект падения цен на нефть для украинской экономики ограничится удешевлением топлива, но снижение цен на сырье вызовет падение валютных поступлений и курса гривны.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С одной стороны, в Украине могут подешеветь нефтепродукты, если, конечно, гривна не начнет обесцениваться. Но это будет происходить не сразу, а с задержкой в несколько месяцев. И, конечно, нефтепродукты подешевеют не в разы, а намного меньше.

Если брать более длительную перспективу, например, в год, то если цены на нефть останутся на низком уровне, то это будет означать, что в среднесрочной перспективе и цены на другие сырьевые товары будут снижаться.

Нефть потянет за собой все остальное, как показывает практика прошлых лет. Так как Украина – страна сырьевая и основной ее экспорт – сырьевые товары, металл, руда и зерно, то снижение цен на них очень плохо повлияет на валютные поступления. А снижение валютных поступлений стимулирует девальвацию Национальной валюты. В целом для Украины будет больше негатива, чем позитива от низких цен на нефть», – сказал Виктор Скаршевский.

Отметим, что многие украинские политики возрадовались от падения цен на нефть. Одни, например, призвали готовиться к возвращению Крыма и ЛДНР.

А экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов посчитал нынешние цены на нефть равноценными ядерному удару по Москве