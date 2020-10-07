Расчленённый Пушкин: Выставка в вотчине мэра, обещавшего вешать русских

07.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Это империи строятся и существуют веками, а на собачьей свадьбе все быстро и просто. Где-нибудь посреди рынка или остановки, а то и на автотрассе в час пик — Найда, а за ней Шарик, Полкан, сбежавший от хозяйки пучеглазый пинчер Геракл (а, нет — на него уже наступил Шарик). Тут же и Олимпус с Каштаном, которым, похоже, хорошо и без Найды…

И все на этой арене звезды, а чо?! Жизнь останавливается; хозяйка Жужи с воплем «А кто щенков топить будет?!» идет в рукопашную на хозяина Полкана, Полкан кусается. Из толпы доносится «Потому что кастрировать надо!». Вот по такому принципу собачьей свадьбы на Украине и выстроилась вертикаль власти — от Киева и далее по местам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Казалось бы, всего шесть лет прошло с момента крушения лайнера «Украина», а мародеры, выживающие с распродажи его останков, все эти сирки и шавки, успели уже пустить корни, несколько раз сходить в депутаты и прочие держиморды, установить культурные связи (только что там со щенками, до сих пор не понятно).

Так, мэр Днепра Борис Филатов (он вновь баллотируется на этот пост), тот самый, который «давать мразям любые обещания, а вешать потом» и прочее «жечь падаль каленым железом, сажать и лишать имущества», привечает в гостях кандидата в депутаты Одесского облсовета, скандально известного художника Александра Ройтбурда.

Того самого, который «2 мая 2014 года — день, спасший страну». Того самого, который заявил, что «обгоревший Дом профсоюзов — это эмбрион недоразвившейся в Одессе ОНР. Его надо сравнять с землей. Пока эту Богом проклятую площадь не превратят в ТРЦ, строительство других центров в Одессе надо запретить. А там, чтобы и аквапарк, и гидропарк, и луна-парк, и скейт-парк, и дендропарк, и зоопарк, хоть парк юрского периода, и как на месте Бастилии табличка «здесь танцуют».

Собственно, это все, что нужно на Украине для того, чтобы сделать успешную карьеру. Кратенький, так сказать, синопсис.

«В Днепропетровском художественном музее открылась выставка известнейшего художника Александра Ройтбурда «Хроники чумного года», — исходятся на заголовки летописцы собачьей свадьбы. — Это одно из самых ярких событий в культурной жизни Днепра!». Понятно же, что Днепра — не Днепропетровска же!

Директор упомянутого музея Татьяна Шапаренко восторгается: «Мы долго ждали открытия этой выставки, которая ранее с огромным успехом экспонировалась во Львове и Луцке».

География говорит сама за себя, ибо в самой Одессе описанного ажиотажа явно не наблюдалось.

А в аннотации к выставке сказано, что представленные работы «были созданы на карантине — это образы, которые мастер видел, сидя на самоизоляции».

Что ж, вы сами можете взглянуть на эти образы. Только, когда дойдете до «расчлененки» с Пушкиным, имейте в виду, что произведение называется «Болдинская осень».

Ну что, вдохновились? Так вот «лейтмотивом мастера стал классический тезис «Красота спасет мир!». Именно в этой красоте художник ищет выход, спасение», — говорится в той же аннотации.

Собственно, зачем я обо всем этом пишу? Да за тем, чтобы далекий от Украины читатель понял, какой неповторимый кирдык здесь творится. И не в каком-нибудь полулегальном кабаке, где собираются пациенты закрытых психушек, а в среде правящей на собачьей свадьбе элиты.

На этой ярмарке агрессии и морального уродства. Люди антимайдановских, скажем так, взглядов заняты выживанием — тузиков от шариков не особо отличают, обозначая их как фашистов и оккупантов, требовать от которых хорошего, доброго, вечного все равно не приходится.

Однако у человека стороннего может возникнуть логичный вопрос: окей, а хоть для своих, для таких же фашистов, эти мэры, руководители, действующие и будущие депутаты хоть что-нибудь полезное сделали-построили, пусть даже сарай? Ответ — нет.

Тот же Филатов, который хотел вешать, жечь и отбирать имущество, жалуется теперь, что стоит ему установить на улицах новые мусорники, как эти варвары, эти недальновидные горожане воруют их, чтобы под засолку огурцов использовать. Не понимает же, что люди нищие и от этого одичавшие.

А почему? Да на 2013-14-й года оборотись, Филатов, и вспомни — не тех, может, все-таки сожгли и лишили имущества?

А Ройтбурд бесконечно ходит по судам, доказывая, что имеет право занимать должность директора Одесского художественного музея (тогда как депутаты местного облсовета так не считают) и настаивает, что не пишет свои картины фекалиями.

Теперь вот и в депутаты собрался. Так они о судьбах своего альтернативного свободного государства и пекутся, аки пчелы. Потому что по сути своей и есть — «пись-пись» да «гав-гав».

Когда только и во всяких там ПАСЕ поймут, что на свои ассамблеи они запускают собачью свадьбу?

(При написании данного материала автор ни в коем случае не ставил своей целью оскорбить настоящих животных и выступает за цивилизованную стерилизацию бездомных собак).