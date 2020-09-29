Когда Ройтбурд пробьет дно, из него постучит Поярков

29.09.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

В России есть Джигурда, который попеременно объявляет себя то Сатаной, то Богом, гуляет по Москве в женском исподнем, выкладывает в Сеть всякие гениталии, рычит и кусается. Помню, напоролась на какое-то ток-шоу, в котором за кулисами сидел психиатр и онлайн ставил Джигурде диагноз.

А теперь представьте, что на Украине в каждом депутатском списке, каждом городе и поселке, на каждом микроскопическом округе — по такому вот Джигурде. И это чистая правда. Уже который год именно такие экземпляры не елдой трясут у Малахова, а принимают законы и решают судьбу страны. Но перед выборами начинают джигурдеть особо ретиво. Прямо с мест.

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Эти, которые раздают просроченную гречку с жуками и раскрашивают чебурашек на детских площадках в желто-голубые цвета, воспринимаются как пережиток прошлого. Пропаганда от всяких комитетов избирателей и прочих грантососов круглосуточно напоминает: «Бабка, дедка, ты гречку их поганую с жуками и корвалол с портретами кандидатов не бери! Они купят ваши голоса за копейки и пустят по миру!». И не поспоришь главное.

Вот только какая у электората должна быть альтернатива? Кто эти честные, прогрессивные, смотрящие на перспективу европейские политики будущего?.. Их есть у меня!

С одним из таких евроинтегрированных на всю голову кандидатов я прочитала предвыборное интервью на сайте «Думская» (принадлежит депутату с пониженной социальной ответственностью Алексею Гончаренко). Герой беседы — скандально известный директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, намылившийся в Одесский облсовет от партии «Европейская солидарность».

«Один из самых известных и дорогих украинских художников, ярый патриот, блогер, а теперь и политик» — так его представило упомянутое издание. Казалось бы, что мы еще не знаем о Ройтбурде и его говорящих полотнах? Почему именно его должны выбрать условные бабки и дедки? А он же именно этого хочет, да? Должен, по идее, демонстрировать себя с наилучшей стороны, план по выводу региона из экономического кризиса представлять, всеми возможными способами избирателей окучивать. Если совсем предложить нечего (ну нет гречки), можно хотя бы о своих благородных поступках рассказать, тимуровские поступки из детства вспомнить. Но что же мы наблюдаем в данном случае?

Итак, репортер-френдли спрашивает Ройтбурда: «Где находится та самая картина?». «Та самая» — видать репортеру неловко говорить, что на ней изображено, правда и массовому читателю ничего непонятно. Но Ройтбурд-то интеллектуал известный, поэтому сразу парирует и мигом все объясняет непонятливым: «С анальным сексом? Ее купили. С человеком, который ее купил, меня познакомила Соня Кошкина. И она висит у него в переговорной комнате в его киевском офисе».

А почему у него так все легко и непринужденно получается, не догадываетесь? Почему Ройтбурд даже не возмущается: «Как можно не помнить название моей гениальной картины и ругать ее «той самой»?!». А я вам объясню — потому что у него все картины с анальным сексом. Я только одного не пойму — зачем об этом знать какому-нибудь условному избирателю, который за коммуналку заплатил, дырку на носке сажей замазал и сидит сейчас — жрать хочет? И почему в его глазах любой тупой держиморда с подачкой в виде чая из веника и «братской могилы» в томате хуже Ройтбурда? Единственное, что этот условный избиратель о живописце может подумать, то разве что «Совсем с жиру эти пи…сы сбесились! Друг друга рисуют и в кабинетах вешают!».

В общем, складывается впечатление, что в депутаты Ройтбурду не то что не надо — скорее наоборот. И дальнейшие его высказывания только укрепляют избирателей в этой мысли.

Журналист спрашивает: «Когда вы поняли, что вы политический украинец? Это началось с майдана? Что должно было произойти? В Одессе некоторые считают, что все коренные одесситы любят Россию…».

И Ройтбурд отвечает: «Понял раньше. Не все коренные одесситы любят Россию, но в Одессе, среди определенной категории одесситов, запускается такая матрица: столица — в Москве, а враг — в Киеве. Это хорошо работает на пожилых людей, которые помнят Советский Союз и не представляют себе, что такое путинская Россия.

Это хорошо работает среди молодых людей, которым сегодня русская пропаганда навязывает идеализированный образ СССР, в котором все было прекрасно — и пломбир по 22 копейки, и колбаса «Докторская» по 2.20, которые не представляют себе, в какой ужасной, отвратительной, лживой, гнилой стране мы жили.

И вот действует эта матрица — якобы враг в Киеве, а Украина оккупировала Одессу. Не хочется проводить политинформацию. Я считаю, что подобная пропаганда ведется людьми, которым плевать на будущее Одессы, и она для города убийственна. Она работает на параноидальные амбиции российского лидера, который видит себя восстановителем империи, но это гибель для нашего города».

Сразу хочется поинтересоваться, какую пропаганду имеет в виду художник? Давно отключенное на Украине российское телевидение, блогеров, у которых СБУ тоже давным-давно позабирало компьютеры за какое-нибудь упоминание в Фейсбуке «Новороссии», политические собрания у памятников Ленину?.. Так ведь снесли. Все давно снесли и футболки с надписями «СССР» у бабушек отобрали. Пожгли, пересадили, декоммунизировали, уничтожили.

А что до упомянутых живописцем молодых людей, то сдается мне, что именно благодаря вот таким ройтбурдам (которые, повторюсь, есть в любой партии и в любом списке) эти молодые и ощущают себя в оккупации. И даже если там в предках попадется диссидент какой, зудящий внучкам «А вот не было бы у тебя джинсов», то внучки непременно его спросят: «А что, Ройтбурд со своими картинами лучше? На, глянь» — и деда такого бах инсульт от увиденного. А если уж о большинстве говорить, то каждый тогда поживший вам подтвердит: и пломбир по 22 коп. и — тем более — колбаса, конечно, Ройтбурда лучше!

На самом деле как личность Ройтбурд для меня умер еще шесть лет назад, заявив следующее: «2 мая 2014 года — день, спасший страну». Так о каких выборах в Одессе он размечтался после сказанного? Как смеет называть ее «нашим городом»? Наш — да. Но, Ройтбурд, не твой. Может, следует попытать счастья и пробить дно в каком-нибудь другом населенном пункте, как и положено евроинтеграторам — в Печихвостах там, Бодячеве, Стрые или Гадяче? Вот там наверняка получится!

Хотя и в этом случае у меня есть ощущение, что когда Ройтбурд пробьет дно, из него постучит не менее одиозный художник Поярков, в свое время приравнявший ветеранов Великой Отечественной к эсэсовцам. Так они и будут до конца дней джигурдеть между собою на азбуке Морзе: «Слава Украине!». «Героям слава!».