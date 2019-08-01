Рассекречены тайные переговоры Коломойского и Порошенко

01.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко уже после своего проигрыша на президентских выборах провел тайную встречу с вернувшимся на Украину олигархом Игорем Коломойским, с которым находился в состоянии конфликта.

Такие данные обнародовал Андрей Портнов, экс-глава юридического блока администрации президента времен Виктора Януковича.

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«По моим данным, более месяца назад Вы зачем-то встречались с Игорем Коломойским. Объясните, был ли такой факт, что Вас привело на эту встречу, чья это была инициатива, о чем Вы говорили и почему Игорь Коломойский Вас уже больше месяца не критикует?» – пишет Портнов в своем Telegram-канале, обращаясь к Порошенко.

Ранее в эфире украинского ТВ историк Юрий Дудкин заявлял, что Порошенко непременно сможет договориться со своим давним оппонентом Коломойским.

«Олигархи между собой договорятся всегда: через кровь, убийства, взятки и так далее. Поэтому тот же Петр Порошенко, украинский олигарх, который правил страной пять лет, договорится обязательство с господином Коломойским, с господином Пинчуком. Они договорятся по любому», – утверждал Дудкин.

Напомним также, что в партии «Слуга народа», получившей единоличное большинство в Верховной Раде, около 30 человек связаны с олигархом Игорем Коломойским, который может через их голоса контролировать решения нового парламента.