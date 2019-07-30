Порошенко договорится с хозяевами Зеленского – киевский эксперт

30.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Новоизбранный украинский парламент, где большинство получила президентская партия «Слуга народа», не будет самостоятельным.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк, журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас олигархическое государство, власть олигархическая. Олигархи между собой договорятся всегда: через кровь, убийства, взятки и так далее. Поэтому тот же Петр Порошенко, украинский олигарх, который правил страной пять лет, договорится обязательство с господином Коломойским, с господином Пинчуком. Они договорятся по-любому.

Что бы там ни было, ключевым вопросом Верховной рады на сегодняшний день является Донбасс. Вот только из-за этого могут быть какие-то непонятки, но и то, это не будет оппозиционная линия того же Порошенко. Они сядут и будут говорить, придерживаться тех постулатов, которые им издает Государственный департамент США. Никогда они не будут, в том числе партия «Слуга народа» и президент Зеленский, идти против этого направления, против инструкций с улицы Сикорского», – пояснил эксперт.