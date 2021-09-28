«Рассказывая сказки про войну с РФ, Украина осталась без газа» – Волга

28.09.2021 15:31 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Потеря транзита российского газа в Венгрию стала следствием политики Украины в отношении РФ.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил», в прошлом депутат Верховной рады Василий Волга.

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«То, что происходит, это на самом деле большая трагедия для Украины. Это логическое следствие националистической позиции государства. Последние семь лет Украина всячески стремится разорвать отношения с РФ, навредить ей во всех международных структурах инстанциях, создавать условия, при которых максимально на затруднит работу компаний, связанную с Украины с РФ, и при этом требуя от России, чтобы она и дальше продолжал давать денежки, газ, нефть. То что происходит сейчас, это естественное следствие такой политики», – отметил наш собеседник.

По его словам, с октября, Украина потеряет порядка 5% того объёма, который прокачивался ранее через её ГТС.

«Но это только начало. И МИД Украины делает несусветную глупость, пытаясь наезжать на Венгрию, которая лишь работает в рамках собственной национальной экономической безопасности, понимая, что заявления руководства Украины о том, что разрыв с Россией и дальше будет увеличиваться, это не пустые слова. Венгры сейчас сидят и думают, что же им делать. К счастью, Россия построила «Южный поток», «Северный поток», и есть возможность диверсифицировать поставки газа. В общем, то, что происходит, это прямое следствие политики Украины, в результате которой страна оказалась в изоляции, рассказывая всем сказки про войну с Россией», – сказал Волга.