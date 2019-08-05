Разумков признал, что хотел бы отгрызть кусок России

05.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина продолжает тешить себя иллюзиями, что Крым вернется под контроль Киева.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил лидер победившей на украинских парламентских выборах партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, которого назвали основным претендентом на должность главы Верховной рады.

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Мир в Донбассе он читает «одной из ключевых проблем в стране».

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», – сказал политик.

В свою очередь издание поинтересовалось, готова ли новая власть к компромиссам, в частности насколько реален особый статус для Донбасса.

«Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», – заявил Разумков.

Отметим, что и президент Украины Владимир Зеленский, и его окружение неоднократно заявляли, что ни амнистии, ни особого статуса, предусмотренных подписанными в Минске договоренностями, восставший Донбасс не получит.

А назначенный Зеленским представитель Украины на переговорах в Минске и вовсе заявил, что для Украины тема особого статуса закрыта.