Разведка ДНР: Киев бросает в Донбасс на убой необстрелянные отряды теробороны

15.02.2022  20:42 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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беспредел, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украинское командование под предлогом учений перебрасывает в зону «ООС» два необученных отряда территориальной обороны.

Об этом сообщили в экстренном сообщении НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование под предлогом учений перебрасывает в зону «ООС» два необученных отряда территориальной обороны....

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«В ближайшие дни в зону ответственности 30 отдельной механизированной бригады прибудет до двух рот территориальной обороны, сформированных из граждан Украины, прошедших краткосрочную военную подготовку.

Данный личный состав будет доставлен в зону ООС обманом, под легендой отправки на учебные сборы на одном из полигонов ВСУ», – сообщили в НМ ДНР.

Напомним, накануне Верховная рада приняла законопроект, фактически превращающий отряды территориальной обороны в наступательные войска.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что в случае вторжения российской армии на Украину ее встретят силы территориальной обороны численностью до 2-3 миллионов человек.

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