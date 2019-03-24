Разведка ЛНР сообщила о кровавом плане Порошенко для нового введения военного положения

24.03.2019, Донецк, Александр Гусар

С целью введения военного положения и последующего срыва президентских выборов, действующий украинский президент Пётр Порошенко готовит кровавую провокацию с массовой гибелью мирных жителей Донбасса.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что предчувствуя близость неминуемого фиаско на президентских выборах, Порошенко пытается использовать все возможные способы срыва проведения выборов на Украине.

«Как заявляла ранее пресс-служба НМ ДНР, администрацией Порошенко рассматривается вопрос о введении военного положения в отдельных регионах Украины. Для осуществления подлых планов соратникам действующего президента необходима резонансная вооруженная провокация на международном уровне», – сообщил Даниил Безсонов.

Он рассказал, что по имеющимся разведывательной информации, Силам специальных операций поставлена задача, провести ряд провокационных действий, одно из которых будет осуществлено в отношении сотрудников ОБСЕ на подконтрольной Киеву территории. Второе, это массовая гибель гражданского населения, проживающего на территории временно подконтрольной Киеву.

«Разведке ДНР доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ «Золотое» заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР. По кровавому сценарию, украинские силовики закрывают КПВВ «Станица Луганская» и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ «Золотое», – предупредил представитель оборонного ведомства ДНР.

По его информации, подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как очередной акт агрессии со стороны ЛНР.

«В этом случае, руки украинского преступного руководства будут развязаны для активизации боевых действий в Донбассе», – отметил в заключение Даниил Безсонов.

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила о том, что Украина в одностороннем порядке откроет контрольно-пропускной пункт «Золотое» на границе с ЛНР уже в это воскресенье.