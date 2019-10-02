«Решать будем мы» – лидеры ЛДНР жестко ответили Зеленскому

02.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Республики Донбасса обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и предостерегли его от опрометчивых действий, направленных на срыв Минских договоренностей

Об этом говорится в совместном заявлении глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Предлагаем вниманию читателей текст этого документа, опубликованного на сайте Дениса Пушилина.

«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.

Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией.

Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит.

Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны.

Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», – говорится в заявлении лидеров республик.

Отметим, что в сети был опубликован текст документа с формулой Штайнмайера, который вчера подписал представитель Украины экс-президент Леонид Кучма.

Как можно увидеть, в документе ничего не говорится об отводе войск и передаче границы под контроль Украине.