Решение о признании ЛДНР будет принято Россией по результатам переговоров с Байденом

05.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Если в результате грядущих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена американцы в очередной раз поведут себя нечестно и некорректно, в ответ Москва может признать республики Донбасса и потребовать от Киева возвращения оккупированных территорий ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Первый Республиканский» заявил замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из козырей общения Путина и Байдена является признание Донбасса, поэтому, если вдруг Америка поведёт себя совсем плохо, то Путин скажет: «Ребята, надоели, хватит, ДНР и ЛНР признаём, верните, пожалуйста, границы областей, потому что там везде был референдум, а потом будем разговаривать дальше», – отметил Ольхин.

Замминистра подчеркнул, что Россия никогда не бросит Донбасс.

«Никогда никакой сдачи Донбасса не будет, как бы много об этом не говорили. Чем истеричнее об этом говорят, тем больше становится понятно, что никто в это уже не верит, именно поэтому они так истерят. Именно поэтому нагнетается такая жесть, я вижу, как в социальных сетях, особенно в подконтрольных нашему врагу, типа «Типичный Донецк» и «ЧП Донбасс», как нагнетается высосанный из пальца жёсткий негатив. Для того, чтобы дестабилизировать сознание обычного человека, живущего в Донецке, Макеевке, Харцызске или Амвросиевке. Это делается намеренно, нами пытаются манипулировать, чтобы мы потеряли лояльность к России, чтобы мы начали сомневаться, но на самом деле всё идёт нормально. Это тот же механизм, который использовался перед революцией 1917 года, для того, чтобы расшатать Российскую Империю и сделать власть не авторитетной в глазах людей», – заключил Ольхин.

Напомним, в Киеве заявили, что Украина может стать предметом торга на встрече президентов США и России, а население Украины продолжают дезинформировать о том, что Запад якобы помогает ей.