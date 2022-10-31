«Республика Косово» вознамерилась подать заявку на «вступление в ЕС»

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Власти самопровозглашённой «Республики Косово» до декабря 2022 года собираются подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом заявил Клисман Кадиу, политический советник «вице-премьера Республики Косово» Бесника Беслими, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как правительство, мы начали подготовку к подаче заявки на членство в Европейском Союзе, на получение статуса страны-кандидата. Заявка будет подана в этом году, к декабрю. Тем временем, в конце августа, был сформирован Исполнительный комитет, который занимался подготовкой этой заявки. Правительство предпринимает все необходимые шаги, чтобы проинформировать союзников и председательствующую в ЕС Чехию о цели заявки», – говорится в письменном ответе Кадиу на запрос «Радио Косово».

Подать заявку на вступление в Евросоюз до конца года ранее уже обещал «премьер» самопровозглашенной республики Альбин Курти. В июле с подобными заявлениями выступала и глава «косовского МИД» Доника Гервалла-Шварц. При этом «Республику Косово» до сих пор не признают пять стран-членов ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия.

Согласно Конституции Сербии и Резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года, территория, на которой албанские сепаратисты при поддержке Запада в одностороннем порядке провозгласили «Республику Косово», является сербским автономным краем Косово и Метохия.

Вновь занявший пост министра иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ответ на заявления властей в Приштине отметил, что они нарушили «Вашингтонское соглашение» и снова пытаются вступить в международные организации, поэтому новые отзывы признания независимости «Республики Косово» не только возможны, но и реальны.

«Это вовсе не угроза. Мы просто требуем уважать достигнутые договоренности. Если Приштина их не соблюдает, мы знаем, чем ответить» – сказал Дачич.

Как известно, подписанное 4 сентября 2020 года в Вашингтоне «Соглашение о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово» предусматривает, что Сербия приостановила свои усилия, с тем, чтобы побудить другие государства либо не признавать Косово, либо отменить существующее признание. Взамен «Республика Косово» согласилась не подавать заявку на новое членство в международных организациях.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич заявил, что запрет въезда на территорию Косово и Метохии автомобилей без номерных знаков самопровозглашенной «Республики Косово» означает новую этническую чистку сербов в крае.