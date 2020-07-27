27.07.2020, Белград, Алескей Топоров
 
Балканы, Босния, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал
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Республика Сербская не останется частью Боснии – Додик


Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик ответил на ядовитую критику бошнякской элитой президента Сербии Александра Вучича, назвавшего город Требине в Республике Сербской (БиГ) «самым красивым сербским городом».

Об этом лидер боснийских сербов рассказал телеканалу Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик назвал РС в составе БиГ «самым неправильным решением мирового сообщества последних лет». По его мнению, война в регионе продолжается, только «политическими методами», а мировое сообщество приняло решения по БиГ, руководствуясь «ложными стереотипами о сербском народе».

«БиГ не моя родная страна, моя родная страна – Сербия, – сказал лидер боснийских сербов. – Я не чувствую себя счастливым, являясь членом Президиума БиГ».

Комментируя бошнякскую критику слов президента Сербии Александра Вучича, который будучи с визитом в РС заявил, что Требине является «самым красивым сербским городом», Додик сказал, что этот город «есть и останется сербским городом».

Александр Вучич в Требине


«Требине открыто для всех национальностей, но 95% жителей Требине – сербы, – прокомментировал ситуацию Вучич. – Мусульмане заварили эту кашу, якобы из-за того, что он (Вучич- ред.) не имеет права высказываться на этот счет. Но простые люди чувствуют, что там именно Сербия».

Подобное понимание, по словам лидера боснийских сербов, укрепляется еще и тем, что именно Сербия инвестирует в Требине и в РС, в частности помогает строить аэропорт, в то время как политические лидеры бошнякской и хорватской общин выступают против таких проектов.

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