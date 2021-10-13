Республика Сербская официально не признала поправки Верховного представителя о липовом «геноциде в Сребренице»

13.10.2021 18:30 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В Республике Сербской вступил в силу «Закон о неисполнении решения Верховного представителя, которым вводится закон о внесении поправок в Уголовный кодекс БиГ».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующий закон был опубликован в «Официальном вестнике» за подписью президента Республики Сербской Жельки Цвиянович, и вступил в силу. Напомним, что сам закон был утвержден Народной скупщиной сербского энтитета 30 июля. В документе говорится, что решение Верховного представителя не будет применяться на территории Республики Сербской, а ее компетентные органы не станут сотрудничать с аналогичными ведомствами БиГ в отношении выполнения решения Высокого представителя.

В дополнение к этому указу президент РС также подписала указ о принятии закона о внесении поправок в Уголовный кодекс Республики Сербской, которые запрещают унижение репутации Республики Сербской.

Напомним, что в двадцатых числах июля ушедший со своего поста Верховный представитель по Боснии и Герцеговине, австрийский дипломат Валентин Инцко ввел поправки к Уголовному кодексу БиГ, которые запрещают и наказывают за отрицание липового «геноцида в Сребренице».

«Кто публично одобряет, отрицает, грубо приуменьшает или пытается оправдать преступление геноцида, преступление против человечности или военное преступление, установленное окончательным приговором в соответствии с Уставом Международного военного трибунала или Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии; Международного уголовного суда или Суда Боснии и Герцеговины, и направлено против группы лиц или члена такой группы…, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет», – говорится в поправках западного надсмотрщика над БиГ.

Поправки Верховного представителя также подразумевают, что любое лицо, совершающее уголовное преступление, указанное в пунктах настоящей статьи, «путем распространения листовок, картин или других материалов для всеобщего ознакомления или их распространения, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее одного года». А если уголовное преступление «может нарушить общественный порядок или мир, или представляет собой угрозу или оскорбление, то виновный должен быть наказан лишением свободы за срок не менее трех лет».

При этом любой, кто учредит премию, награду, мемориал в честь лица, осужденного за геноцид, преступление против человечности или военное преступление, или назовет в его честь общественный объект, такой как улица, площадь, парк, мост, учреждение, муниципалитет или город, поселок и населенный пункт – будет осужден на три года заключения.