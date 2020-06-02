Республика Сербская отвергла лицемерную «антифашистскую» резолюцию БиГ

02.06.2020, Белград, Алексей Топоров

В тексте сараевской «Резолюции об уважении к жертвам фашистских режимов и движений» не нашлось и упоминания о сербах, как самого пострадавшего от нацистского геноцида времен Второй мировой войны народа Боснии.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Народная скупщина отклонила резолюцию Палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ, принятую в ответ на скандальную мессу по расстрелянным в 1945 году югославскими партизанами хорватским нацистам-усташам в австрийском Блайбурге, прошедшую 16 марта в Сараево.

Очевидно, что в городе, где исламисткими боевиками, действовавшими вполне в духе бошнякской дивизии СС «Ханджар», было практически уничтожено или изгнано все сербское население, власти в угоду своим западным кураторам пытаются реанимировать и узурпировать титовский антифашизм.

«Бошняки – единственные люди в этом регионе, которые никогда не были на неправильной стороне истории, которые никогда не использовали государство и правительство для совершения преступлений против представителей других наций, которые никогда не были носителями фашизма или других преступных идеологий», – отнюдь не случайно заявил мэр Сараево Абдула Скака.

Вот и в «Резолюции об уважении к жертвам фашистских режимов и движений» нижней палаты БиГ не было сказано ни слова о сербах, хотя именно этот народ в наибольшей степени пострадал во время правления на боснийской территории усташеской Независимой Державы Хорватской (евреев и цыган также ставшим главными мишенями усташей было просто численно меньше в разы). По разным оценкам за этот период было убито от 200 тысяч до 800 тысяч сербов.

Массовая расправа усташей над сербами в Козаре.

«Мы пришли к выводу, что Палата представителей Парламентской ассамблеи БиГ, приняв резолюцию, пришла к позорному переписыванию исторических фактов и присоединилась к ревизионистским силам, целью которых является обобщение и маргинализация страданий сербов во Второй мировой войне, – говорится в заявлении Народной скупщины РС. – Любая квалификация преступления во Второй мировой войне, которая не содержит положения о систематическом геноциде против сербов, является неприемлемой.

Народная скупщина напоминает, что истребление сербов было официальным государственным проектом Независимого государства Хорватия. Мы считаем, что само название резолюции неприемлемо, поскольку она квалифицирует фашистские режимы и движения как агрессоров, а не называет Независимую Державу Хорватскую, которая официально осуществляла систематическое изгнание, окатоличивание и убийство сербов…».

Парламентарии РС подчеркнули исторический факт, что именно «сербский народ был носителем антифашистской борьбы, и поэтому понес самые большие жертвы ради освобождения всех территорий региона».

Усташ позирует на фоне убитых им сербов.

«Народная скупщина Республики Сербской обязана сохранять память о жертвах сербского народа и в этом смысле обязывает всех представителей в учреждениях Республики Сербской и БиГ развивать в своих действиях антифашистские ценности сербского народа», – говорится в заявлении.

При этом сербские депутаты отметили, что в РС много ранее была принята собственная аналогичная резолюция, в рамках которой боснийские сербы берегут историческую память о своих предках, погибших от рук нацистов-усташей.

Бошнякский журнал 1991 года. Боевик дивизии СС «Ханджар» попирает отрубленные головы сербских политиков. Тогда об антифашизме в Сараево никто не думал.