Хорватская нацистка пожаловалась в Еврокомиссию на боснийских антифашистов

21.05.2020, Белград, Алексей Топоров

29 антифашистов Боснии отправили открытое письмо в Европарламент в ответ на жалобы экс-посла БиГ, ныне представительницы Хорватии в этом европейском законодательном органе, хорватки Желяне Зовко, на «угрозы религиозным свободам и правам» местной католической епархии, утроившей мессу по расстрелянным партизанами нацистам-усташам.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-посол БиГ во Франции, Испании и Италии Желяне Зовко обратилась к компетентному комиссару Европейской комиссии с просьбой официально отреагировать на «серьезные угрозы», адресованные католической церкви в БиГ и кардиналу, архиепископу Верхнебосанскому Винко Пуличу, который, по ее мнению, «стал жертвой нападок со стороны средств массовой информации и угроз его религиозной свободе и культурным правам в связи с «мессой Блайбурга», произошедшую в Сараево 16 мая.

Сараевцы протестуют против мессы по усташам

Напомним, что эта поминальная служба была посвящена жестоким хорватским карателям – нацистам-усташам, расстреляным в 1945 году в австрийском Блайбурге югославскими партизанами.

«Она выступает против достойного и демократического протеста граждан Сараево, организованного против мессы по военным командирам и солдатам фашистской Независимой Державы Хорватской (НДХ), которые жестоко убили более 10 тысяч невинных евреев, сербов, цыган, бошняков и хорватов в Сараево во время Второй мировой войны, – говорится в обращении боснийских антифашистов. – Мы напоминаем, что ранее Зовко протестовала и потребовал вмешательства Европейской комиссии, когда власти Австрии и Гурк-Клагенфуртская епархия отказались дать согласие на проведение мессы и чествования фашистов в Блайбурге 18 мая 2019 года…

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Тогда в заявлении епархии было сказано, что запланированная месса не дистанцировалась от фашистских идей, нанося ущерб репутации католической церкви. К сожалению, месса, которая была запрещена в Австрии в прошлом году, была проведена в соборе Сараево в этом году».

Авторы обращения, отправленного в Европарламент и Европейской народной партии, в чью фракцию входит Зовко, считают что «пропаганде фашизма – самого мрачного периода европейской истории, почитаемом хорватским депутатом, нет места в Европейском парламенте».