Республика Сербская введёт уголовную ответственность за навязывание сербскому народу ярлыка «геноцидников»

27.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне лидеры политических партий Республики Сербской БиГ пришли к решению в ответ на антисербские поправки Верховного представителя по БиГ, подразумевающие уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице», – ввести собственные поправки в УК республики.

Поправки в законодательство РС предусматривают уголовную ответственность за любую публичную попытку связать республику и сербский народ с геноцидом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В ответ на решение Верховного представителя по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко (мандат которого истекает 1 августа) использовать исключительные боснийские полномочия и ввести новые поправки в боснийский УК, подразумевающие уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице», приговоров Гаагского кривосудия и прославление сербских героев, осужденных этим псевдотрибуналом, Баня-Лука намерена ввести новые поправки в УК энтитета.

Согласно последним, предполагается, что в РС уголовная ответственность будет грозить любому, кто попытается публично уравнять республику и сербский народ с понятием «геноцид», чем на регулярной основе занимаются западные, бошнякские и хорватские политики и общественные деятели.

Что характерно, к такому решению пришли все политические лидеры партий, представленных в Народной скупщине Республики Сербской.

Ожидается, что новые поправки будут предложены на рассмотрение депутатов Народной скупщины уже в ближайшую пятницу – 30 июля.

Напоминаем, что также политики РС приняли решение бойкотировать деятельность институтов государственной власти Боснии и Герцеговины, и этот бойкот уже начал приносить результаты – планировавшееся на сегодня заседание Палаты представителей Парламентской скупщины БиГ было сорвано по причине отсутствия сербских депутатов.