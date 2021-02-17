Республики Донбасса начинают помощь всем русским Украины

17.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Руководители Луганской и Донецкой народных республик приняли решение расширить Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса, включив в неё защиту всех русских и русскоязычных граждан Украины. Теперь им также можно рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь, поступление в учебные заведения и т.п.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На форуме «Русский Донбасс» совместно с главой ЛНР Леонидом Пасечником мы приняли решение о необходимости усилить работу в направлении поддержки наших соотечественников, проживающих на подконтрольной Украине территории, и расширить Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. Теперь её действие будет распространяться на русских и русскоязычных граждан всей Украины», – написал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что такое решение продиктовано усилившимися репрессиями на Украине.

«Это намерение продиктовано, в первую очередь, осознанием всей сложности обстановки, в которой оказались русскоязычные жители Украины. Учителя лишаются работы, дети боятся общаться на родном языке. Дискриминация нарастает по всем сферам жизни, не исключая и бытовой уровень. Усиливаются гонения тех, кто продолжает отстаивать свои права говорить на русском языке, рассматриваются законопроекты по ущемлению их прав.

Мы не имеем морального права не протянуть руку помощи. Меры поддержки русских и русскоязычных граждан Украины определены в части практической реализации доктрины «Русский Донбасс» – документа, положения которого отражают самые важные вопросы жителей Донбасса и определяют вектор нашего развития», – добавил глава государства.

По его словам, направления Гуманитарной программы сохранятся неизменными – речь идёт только о её расширении.

«В частности, будет продолжена поддержка жителей временно подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны. Их бесправное положение и нарастающая агрессия со стороны украинских радикалов вызывают справедливое возмущение всей думающей части мировой общественности. Мы также обязаны помочь учителям русского языка и литературы, которые, храня наши общие ценности, вынуждены терпеть унижения и преодолевать враждебное отношение. Прорабатывается вопрос поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в силу русофобских настроений.

Также предусмотрены условия для получения среднего и высшего профессионального образования в учреждениях Республики, бесплатной медицинской помощи, оказания юридической поддержки», – добавил Пушилин.

Напомним, что доктрина «Русский Донбасс» определяет не только ЛДНР, но и всю историческую Новороссию неотъемлемой частью России будущего.

«Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Вместе с регионами, находящимися под контролем Украины, – Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями – Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика входят в состав исторической Новороссии, которая представляет собой полностью русскую национальную территорию, сложившуюся на новых землях Российской империи в XVIII-XIX вв., а их жители являются частью единой русской нации… Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика – наследницы идеи Новороссии как неотъемлемой части России будущего с передовой промышленностью, наукой и техникой, сельским хозяйством и торговлей, созданной на землях Юга России», – говорится в тексте документа.