Реванш Сталина в России – опасность для Украины и Запада! – главарь неовласовцев
В России произошла реабилитация советского вождя Иосифа Сталина, чьё имя теперь в общественном сознании ассоциируется не с репрессивным режимом, а победами Советского Союза. Такая метаморфоза крайне опасна и для Украины, и для стоящего за ней Запада.
Об этом на канале «На линии огня» заявил основатель запрещённого в РФ «РДК», главарь неовласовцев и террорист Денис Капустин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В России идёт реванш Советского Союза. В этом [2025] году там было установлено 30 или 40 памятников Иосифу Сталину. Если бы вы сказали кому-то в 2010 году, что через 15 лет в России опять начнут устанавливать памятники Сталину, люди бы покрутили у виска, и сказали, что это никому не интересно.
Вроде бы, разваливался Советский Союз, осуждалось, стали говорить вслух о репрессиях, о кровавом режиме, начали реабилитировать жертв. А сейчас бам – процесс пошёл в обратную сторону – уничтожают памятники жертвам сталинских репрессий, Сталину устанавливают памятники.
Какие-то жлобы клеят себе советские флаги на униформу, украинские города штурмуют под флагом с серпом и молотом. То есть, мы видим реванш советских самых грязных проявлений», – возмущался террорист.
«Многие думают, что с исчезновением Путина всё закончится. Я хочу напомнить, что после смерти Иосифа Сталина, Советский Союз никуда не делся, ещё продолжил убивать людей, и быть угрозой для всего мира.
Поэтому я убеждён, что со смертью Путина никуда не денется. Да, он видоизменится, но останется такой же угрозой для нас, украинцев, и Украины в целом, и для Запада», – подытожил выродок.
