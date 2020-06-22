В Черногории опять жарко: Сербская Церковь попала под каток репрессий

22.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Несмотря на угрозы правящего режима, в минувшее воскресенье протестные крестные ходы Сербской Православной Церкви прошли во многих городах Черногории. Верующие уже седьмой месяц продолжают выражать протест против нового закона, который позволяет конфискацию храмов и монастырей СПЦ в пользу раскольников. Власть не замедлила с ответными репрессивными мерами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестные молебны и крестные ходы прошли во многих городах Черногории. Подобным образом СПЦ в этой стране протестует против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания», позволяющего отбирать имущество – монастыри и храмы у Церкви. Правящий в стране режим прозападного диктатора Мило Джукановича не скрывает желание учредить собственную «Черногорскую православную церковь» (в стране уже существует непризнанная никем общественная организация с подобным названием), желая получить для нее томос от Константинопольского патриархата по украинскому образцу.

В столичной Подгорице протестное шествие возглавил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.

«Полицейские плакали, когда вели меня на допрос, и теперь мы видим, что некоторые люди отказались после этого от своих значков и униформы, – сказал Амфилохий во время проповеди. – Это не вина полиции, а тех, кто приказал им сделать это.

Если они продолжают совершать такое беззаконие над Конституцией, то возникает вопрос: кто этот безумец, что будет голосовать за такое правительство? Кому мы должны передать святыни? Тем, кто строит свою историю на лжи?».

Митрополит напомнил, что власти отделившейся от Сербии Черногории предательски признали независимость захваченного албанскими сепаратистами края Косово.

«Они предали кровь и жизнь наших людей в Косово. Они предали Високи Дечани (легендарный сербский монастырь на территории Косово – ред.) и Печскую патриархию (первая сербская патриархия, была расположена на территории Косово в городе Печ – ред.), когда признали преступное создание – ложное государство Косово», – сказал Амфилохий.

Сегодня митрополит Черногорский и Приморский был вызван на допрос, и явился в Центр безопасности Подгорицы для дачи показаний. Аналогичные действия были предприняты властями в отношении священников в Мойковаце, Жабляне, Биело Полье, Никшиче, Беране, а в Плевле на допрос были вызваны сразу восемь членов приходского совета храма святой Петки (Параскевы Сербской). Всех их обвиняют по статье 287 Уголовного кодекса Черногории в «несоблюдении мер по борьбе с инфекционными заболеваниями».

Одновременно с этим власти прислали уведомление о депортации игумену монастыря Златеш в окрестностях Томашева, по той же схеме, по которой подобное решение было вынесено в отношении сербского священника, гражданина БиГ, ставрофорного протоирея Саши Янича в Плевле.

В свою очередь оппозиционный просербский и пророссийский «Демократический фронт» осудил не только репрессии полиции, но и решение ее руководства не участвовать в охране и координации православных протестных шествий.

«Демократический Фронт» решительно осуждает неконституционные и незаконные действия директора Управления полиции Черногориии Веселина Вельовича, который по прямому указанию президента Мило Джукановича и его заместителя (премьер-министра – ред.) Душко Марковича решил не обеспечивать и не регулировать движение во время богослужений, организованных Церковью и верующими, – говорится в заявлении партии. – Поступая таким образом, Вельович грубо нарушил свои полномочия и поставил под угрозу безопасность десятков тысяч черногорских граждан, среди которых, как всегда, были и маленькие дети. Таким образом, Вельович подтвердил то, что знают все в Черногории, и с каждым днем ​​все больше узнают в мире, что это частное состояние беззакония, которым управляет один человек (Джуканович – ред.)».

Также «ДФ» призвал всех православных полицейских, «оставить частную милицию, управляемую контрабандистами и бандитами»» и перейти на сторону «народа, который решительно и смело защищают свои святыни, свои дома, семьи, религию, традиции и Сербскую Православную Церковь».

«Дорогие братья и сестры в униформе, вы дали клятву народу и государству, а не ворам, преступникам, контрабандистам, которые теперь хотят уничтожить православное христианство из Черногории», – говорится в сообщении.

При этом упоминания о «контрабанде» в этом обращении не случайны, Мило Джуканович еще с начала 90-ых имеет недобрую славу лидера ОПГ, финансово поднявшегося на контрабанде, за что в его отношении возбуждались уголовные дела в соседней Италии.