Режиссёра Шахназарова едва не стошнило от африканского спектакля «Сенцов с баночкой»

14.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Перфоманс освобождённого по обмену террориста Олега Сенцова с вручением тюремной баночки президенту Украины Владимиру Зеленскому – позорная дешёвая постановка ради примитивного пиара.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, это дешёвый пиар, который основан на эмоциях, но спрашивается у них, как вы жили в русских тюрьмах при «тоталитарном режиме»? Оказывается, у них всё было, всё хорошо: телевизор, кофе, хорошая постель, чистота, унитаз, раковина, всё у них есть…

Я предлагаю рецепт, как быстро эту банку заполнить. Просто заключить мир. Мир вернёт всех сразу оптом», – заявил политолог Араик Степанян.

«Если вы этого хотите, надо было поворачиваться к Зеленскому и говорить: «Товарищ Зеленский! Наши ребята там гниют в тоталитарных тюрьмах, заключите мир наконец, верните наших ребят!» Это была бы бомба! Но они же хотят и войны, и чтобы солдат вернули, и чтобы у них не было потерь. Так не бывает», – добавил эксперт.

Российский писатель и публицист Михаил Шахназаров согласился с оценкой данной выходки.

«Президент, расхаживающий по рядам с микрофоном, вот этот товарищ с баночкой – это дешёвка в квадрате. В эту баночку можно сдать анализ, чтобы его на адекватность проверить», – заявил писатель.

Также он напомнил российским либералам, как они кричали на всех площадках о «политзаключённом» Сенцове.

«Я хочу обратиться к тем, кто его поддерживал здесь, а их было много, псевдолибералов, которые кричали: «Это узник совести!» «Узник совести» признался, что он действительно готовил теракт. И сейчас он в одной из «свободолюбивых стран» открыто выступает с трибуны. Террорист, которого поддержали некоторые псевдолиберальные граждане России.

Излечитесь от этой дешёвки, там вообще, ещё слонов танцующих не хватало! На это стыдно смотреть, вы превращаетесь вообще в какую-то Уганду в Европе! Противно», – добавил Шахназаров.