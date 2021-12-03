Резников: «ВСУ готовятся отразить гибридную атаку мигрантов»

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Новости Украины

СНБО Украины уже отработан механизм действия всех соответствующих структур на случай возможной «атаки мигрантами» с территории Белоруссии, однако в случае повышения угрозы, Киев привлечёт и ВСУ.

Об этом в ходе выступления перед Верховной радой заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник уже использует серию невоенных мероприятий – информационных, экономических, энергетических, и так далее. Его цель – спровоцировать внутреннюю дестабилизацию, чтобы ослабить нашу оборону», – сказал Резников.

Он подчеркнул, что одной из таких «гибридных» угроз для Киева якобы являются ближневосточные беженцы, армию которых Москва может направить на Украину.

«После де-факто аншлюса [Белоруссии] у нас появилось дополнительно тысяча километров границы, которую необходимо защищать. Особенно в зимний период. Мы понимаем эти риски и готовимся. Под координацией СНБО уже отработан механизм действия всех силовых структур на случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Белоруссии. Армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти», – резюмировал министр.

Напомним, ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что разрешил использовать против мигрантов оружие и авиацию.

После этого украинская армия провела на украино-белорусской границе военные учения по отражению возможного потока нелегальных мигрантов.