Украина провела учения по отражению штурма границы

01.12.2021  15:05 (Мск), Луцк,
Тарас Стрельцов.  
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Белоруссия, Волынь, Происшествия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Из бюджета Волынской области будет выделено дополнительно 2,5 миллиона гривен для «усиления» границы с Белоруссией колючей проволокой.

Соответствующее решение приняли местные власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из бюджета Волынской области будет выделено дополнительно 2,5 миллиона гривен для «усиления» границы с...

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Недавно на границе уже были натянуты 1042 бухты колючей проволоки «егоза». Однако пограничники заявили, что этого недостаточно «для надлежащего обустройства границы», и потому было принято решение выделить из областного бюджета дополнительно 2,5 миллиона гривен – для закупки ещё 1200 бухт колючей проволоки.

В то же время подразделения Госпогранслужбы Украины, Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ и других ведомств провели на украино-белорусской границе в Волынской области совместные учения по сдерживанию возможного потока нелегальных мигрантов.

Мероприятие проводилось на пункте пропуска «Дольск» Камень-Каширского района Волынской области.

В учениях было задействовано несколько сотен силовиков, а также военная техника.

Напомним, ранее украинские силовики и чиновники неоднократно заявляли, что готовы встретить ближневосточных мигрантов огнём на поражение.

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